Mysterieus politieonderzoek bij Eindhoven Airport gaat niet om coldcase

Ook dinsdag deed de politie weer onderzoek aan de Scherpenering in Eindhoven. Er werd onder meer gegraven met een graafmachine. Waar de politie naar op zoek was, blijft een geheim. "Ik kan er niks over zeggen", zegt een van de betrokken rechercheurs aan het politielint.

Het bleek dinsdagmiddag om een lopend strafrechtelijk onderzoek te gaan in opdracht van het Openbaar Ministerie, liet de politie later die middag weten. Om welk onderzoek het precies gaat, wil de politie niet toelichten. Het onderzoek vond plaats in de greppels rondom vliegbasis Eindhoven, op het terrein waarop ook Eindhoven Airport is gevestigd. In totaal waren elf rechercheurs en medewerkers van de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dinsdag bezig met het onderzoek. Maandag werd ook al onderzoek gedaan aan de Scherpenering. De weg, die grenst aan Eindhoven Airport, was net als maandag in beide richtingen afgezet met politielinten en politieauto’s.

Er werd dinsdag eerst een gat van vier bij vijf meter gegraven vlak bij het hek van het luchtmachtterrein. Af en toe klonk er geschraap als de graafmachine een steen raakte. Twee mannen verrichtten met een schop het fijnere werk. Rond half twaalf haalde een van de mannen een stuk metaal uit de grond. Geen bruikbaar bewijsmateriaal. Een betrokken coördinator van het mysterieuze onderzoek zei ter plaatse dat er inderdaad nog niets is gevonden. Rond twaalf uur ’s middags gooide de graafmachine het gat weer dicht. Tweehonderd meter verderop werd even later opnieuw gezocht. Deze keer ging de graafmachine wat voorzichtiger te werk en schraapte voorzichtig wat laagjes aarde weg. Geen Coldcase

Vijftien minuten later schudde een van de agenten zijn hoofd en greep een ander naar de telefoon. Er is niets gevonden. De afzetlinten werden weggehaald. Ook op deze plek werd niets gevonden. Rond kwart voor twee pakten de rechercheurs hun spullen in en vertrokken. Rond 15.30 uur verspreidde de politie via social media het bericht dat het gaat om een grondonderzoek in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek, in opdracht van het Openbaar Ministerie. De politie laat verder weten dat er inderdaad niets is gevonden tijdens het onderzoek, maar kan vanwege de stand van het opsporingsonderzoek verder geen inhoudelijke mededelingen doen. Ze ontkent wel dat het zou gaan om een coldcase-onderzoek.

Er wordt gegraven in het mysterieuze onderzoek in Eindhoven (foto: Lobke Kapteijns).

