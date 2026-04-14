Dit is de nieuwe trainer van de PSV Vrouwen: 'Opwaartse lijn voortzetten'

Kasper Kurland is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de PSV Vrouwen. De 47-jarige Deen komt over van FC Nordsjælland en tekent in Eindhoven voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. PSV haalt daarnaast Linda Helbling als nieuwe assistent-trainer. Zij is momenteel hoofdtrainer bij FC Utrecht Vrouwen.

De Deen is al jaren werkzaam bij de topclub in zijn vaderland, tussen 2013 en 2019 als jeugdtrainer en sinds drie jaar bij de vrouwentak. Dit seizoen is hij technisch directeur.

PSV ziet Kurland als de ideale man om de vrouwentak verder te ontwikkelen. "Bij Nordsjælland was hij een van de grondleggers van een herkenbare manier van spelen, een speelwijze die overeenkomsten heeft met hoe wij het spel benaderen", zegt manager vrouwenvoetbal Sandra Doreleijers. "Met zijn visie en ervaring moet hij de opwaartse lijn voortzetten en het aanvallende, herkenbare voetbal doorontwikkelen.”

Kurland hoefde niet lang na te denken toen PSV zich meldde. "Als je zo’n kans krijgt van een club als PSV, met de faciliteiten en het programma dat hier is, dan moet je die met beide handen aangrijpen. Het afgelopen jaar was ik actief als technisch directeur, maar stond ik dagelijks op het veld om de speelwijze over te brengen op de speelsters."