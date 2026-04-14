Van sambal tot knol: strijd om het beste Brabantse worstenbroodje barst los

Van een PSV-worstenbroodje met sambal en venkel tot een vegan worstenbroodje: in de finale van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje komt van alles voorbij. In de bakkerij van Curio in Breda staan de hobbybakkers en professionals dinsdag met man en macht te kneden, in de hoop de titel te winnen.

Na weken van voorbereiding is het moment van de waarheid aangebroken voor de bakkers. "Ik heb goed geslapen. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar het is ook heel leuk", zegt de 16-jarige student Kars Erven. Op zijn opleiding op de Rooi Pannen heeft hij veel geoefend met het bakken van het lekkerste Brabantse worstenbroodje. "Het ligt aan de vouwtechniek en de kruiden in het worstje. Ze zien er goed uit, dus ik denk dat ik kans maak."

Naast verschillende soorten deelnemers zijn er ook verschillende categorieën in de bakstrijd. Zo worden er vegan worstenbroodjes, innovatieve worstenbroodjes en klassieke Brabantse worstenbroodjes gebakken. "Ik doe mee in alle drie de categorieën", zegt bakker Dennis Swaanen uit Hilvarenbeek. De bakker maakt het zichzelf niet makkelijk, want vooral zijn vegan worstenbroodje van lupinebonen, tarwe en soja was een uitdaging.

"Het is moeilijk om die bite te krijgen zoals je die met vlees hebt. Het mag geen ragout of frikandel zijn en je mag geen ei gebruiken, maar ik heb de bite gevonden. Ik vind de klassieker het lekkerst, maar de vegan is mijn favoriet omdat ik er zo trots op ben", straalt de bakker. Voor de categorie innovatief wilde Swaanen inspelen op de proteïnetrend. Met een worstenbroodje van kip en ube (een paarse knolsoort) hoopt hij ook in deze categorie een prijs binnen te halen.

Thuisbakker Michiel Woonings uit Uden is ook creatief geweest. Op zijn worstenbroodjes staat groot de naam van zijn favoriete voetbalclub. "Ik heb mijn worstenbroodje bedacht tijdens de wedstrijd PSV-Napoli vorig jaar", vertelt hij. "De P staat voor peper, de S staat voor sambal en de V staat voor venkel. Een bijzondere combinatie, net als het team van PSV." Maar of zijn kampioensshirt en pet hem in de finale veel geluk gaan opleveren, weet Woonings niet. "Er is iets misgegaan met mijn deeg, dus het is niet helemaal naar wens. Ik doe mee met de olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen." Mystery shopper

Presentatie is volgens juryvoorzitter Danny Jansen erg belangrijk, maar ook de smaak en techniek maken het verschil. "Met 24 juryleden bekijken en proeven we vandaag alle worstenbroodjes, maar de mystery shopper die de afgelopen weken worstenbroodjes in de bakkerijen heeft gekocht, verdeelt de meeste punten", legt hij uit. Voor Rob Soeterboek van Bakkerij Van Heeswijk blijft het een mysterie wie zijn worstenbroodjes heeft gekocht. "We hebben tien winkels, dus het is de vraag waar de mystery shopper is geweest, maar we doen altijd ons best om kwaliteit te leveren." Ook de winnaar van vorig jaar, bakker Pim Fillius uit Dongen, probeert dit jaar weer als winnaar uit de bus te komen. "Het komt heel nauw met de ingrediënten, maar ik doe wat ik altijd doe en zet de puntjes op de i. Het is vorig jaar gelukt, dus misschien dit jaar weer." Na de finaledag op dinsdag wordt de prijs van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje aanstaande vrijdag uitgereikt in het NAC-stadion in Breda.