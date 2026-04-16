Verdriet na diefstal bij de voedseltuin in Oosterhout: 'Dit doet pijn'

Vandaag om 07:00 • Aangepast vandaag om 10:06
Vrijwilliger Ad Kolsteren bij de opengebroken container (foto: Imke van de Laar).
Ze zijn boos en verdrietig, de vrijwilligers van de Voedseltuin Oosterhout. Bij een inbraak op het terrein zijn vorige week een tractor en veel elektrisch tuingereedschap gestolen. Ze zijn nu een crowdfundingsactie gestart om door te kunnen gaan.

Imke van de Laar

Zichtbaar aangedaan laat Ad Kolsteren, vrijwilliger bij de voedseltuin, de opengebroken opslagcontainer zien. "Hier lagen vier bosmaaiers, een elektrische heggenschaar en een kettingzaag. Die zijn allemaal weg. En het tractortje dat hier stond hebben ze ook meegenomen." 

Er is veel elektrisch gereedschap en een tractor uit de container gestolen (foto: Imke van de Laar).
"Nu moeten we met kruiwagens op en neer sjouwen." 

De brutale diefstal doet de vrijwilligers van de voedseltuin veel verdriet. Want alles wat zij verbouwen geven ze gratis weg aan de voedselbank in Oosterhout. Ze verkopen niets en hebben dus geen inkomsten. "Daarom doet dit extra veel pijn. Vooral de brutaliteit dat ze van een stichting als de onze spullen durven te pakken." 

De vrijwilligers moeten nu met kruiwagens op en neer sjouwen (foto: Imke van de Laar).
Bovendien komt de diefstal op een slecht moment. Want in het voorjaar is er extra veel werk in de tuin. "Alle teeltbedden moeten we ophogen. Normaal reden we dan met de tractor met grond hier naartoe, maar nu moeten we met kruiwagens op en neer sjouwen." Dat kost de vrijwilligers meer tijd en ze moeten nu veel harder werken. 

"We gaan ervoor zorgen dat er voor de voedselbank genoeg groente is, hoe dan ook."

Daarom zijn de vrijwilligers een crowdfundingsactie gestart. Ze hopen 5000 euro op te halen, zodat ze een nieuwe tractor en maaiers kunnen kopen. Bovendien gaan ze camera's en extra verlichting ophangen om nieuwe diefstallen tegen te gaan. 

Met hun werk in de voedseltuin gaan ze sowieso door. "We gaan met volle moed verder. We gaan ervoor zorgen dat er voor de voedselbank genoeg groente is, hoe dan ook", besluit Ad vastberaden. 

De vrijwilligers zijn vastberaden om ondanks de diefstal door te werken in de voedseltuin (foto: Imke van de Laar).
De tractor die is gestolen (eigen foto).
Lees ook

