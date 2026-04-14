Man verkrachtte beste vriendin van zijn vriendin en krijgt twee jaar cel

Een nachtmerrie werd werkelijkheid voor een studente in Den Bosch toen de vriend van haar beste vriendin bij haar in bed stapte en haar verkrachtte. De rechtbank in Den Bosch ziet dat ook zo en legde Tarek S. (28) uit Drunen dinsdag een celstraf op van twee jaar.

Het was twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling een echte 'welles-nieteszaak'. Volgens de studente was Tarek bij haar in bed gestapt toen zij sliep en had hij haar verkracht. Volgens Tarek wilde de studente graag seks met hem. En dat op een avond waarop nota bene de verjaardag van de vriendin van Tarek S. werd gevierd. Welles-nieteszaak

Wie er ook gelijk had, er was sowieso iets bizars gebeurd, omdat Tarek een paar meter van zijn vriendin vreemdging en seks had met haar beste vriendin. De rechtbank geeft nu de studente gelijk: zij werd wakker in een onmogelijke positie, met Tarek die haar penetreerde. Ze bevroor en liet de verkrachting over zich heen komen. Het koppel sliep na het stappen in de kleine woonkamer op twee tegen elkaar geschoven banken. De studente sliep in haar eigen bed, achter de schuifdeuren die de studentenkamer in tweeën delen. Toen Tarek, volgens eigen zeggen, seks had met zijn eigen vriendin, werd zij niet lekker. Ze rende naar de badkamer om over te geven.

Tarek ging naakt achter haar aan, maar trof daar ook de studente. Volgens hem gaf die hem het idee dat ze wel meer van hem wilde, omdat ze met haar billen tegen zijn geslachtsdeel duwde. Toen de vriendin van Tarek weer sliep, ging hij naar de studente. Volgens hem was er overeenstemming en hebben ze eerst gezoend en daarna seks gehad. Rechtbank gelooft studente

Maar de rechtbank gelooft Tarek niet, en wel het verhaal van de studente. Zij vertelde dat Tarek al bij haar in bed lag toen ze wakker werd. Hij had een hand op haar borst en had haar al gepenetreerd. Toen Tarek klaar was, is ze naar een huisgenoot gerend en heeft daar haar verhaal verteld. De volgende dag deed ze aangifte. De rechtbank neemt het Tarek zeer kwalijk dat hij geen enkele verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daad. Sterker nog: hij schuift de schuld af op de studente, zo oordeelt de rechtbank. Ook vindt de rechtbank dat Tarek de ernst van het door hem aangedane leed niet inziet. De studente heeft nog steeds flink last van de verkrachting, zo bleek tijdens de zitting. Ook is ze door de verkrachtingszaak haar beste vriendin kwijtgeraakt. Die heeft ervoor gekozen om bij Tarek te blijven en woont samen met hem in Drunen.