Fans reizen uren voor Pokémonzanger naar Breda: 'Hier moet je bij zijn'

'Gotta catch 'em all', wie kent de themesong van Pokémon niet? Jason Paige, de Amerikaanse zanger van het nummer kwam dinsdag naar de Collector Store in Breda om te signeren, op de foto te gaan en het nostalgische nummer te zingen.

Voor de winkel staat een lange rij met tientallen Pokémonfans. Kenzi is speciaal vanuit België naar Breda gereisd. "Het belangrijkste is dat ik hier ben en hem kan ontmoeten", vertelt hij. Ook Melvin (26) heeft er wel wat voor over: hij zat drie uur in de trein vanuit Enschede. "Je moet er gewoon even bij zijn als je Pokémonfan bent." Voor Melvin draait Pokémon vooral om nostalgie. "De avonturen van Ash zijn altijd geweldig geweest en dat zijn ze nog steeds. De spellen blijven leuk, het verhaal blijft leuk, het verzamelen van kaarten is leuk. Er zit gewoon veel gevoel achter." Hij wil graag een handtekening. "De kaart wordt niet meer waard, maar de handtekening heeft zijn waarde, vooral emotioneel."

"Ik wist wel dat ík zo groot zou worden."

Jeffrey uit Breda heeft zijn dochtertje Vanessa Mae meegenomen. "Zij kijkt al sinds haar geboorte. Bij normale tekenfilms kijkt ze niet mee, bij Pokémon is ze ineens gefocust en probeert ze mee te zingen." De hit ‘Gotta catch ’em all’ is al bijna dertig jaar oud, maar nog altijd razend populair. Het nummer staat sinds 2016 elk jaar in de Top 2000 en is 130 miljoen keren afgespeeld op Instagram. Dat het zo’n succes zou worden, had Paige zelf niet verwacht.

"Ik wist wel dat ík zo groot zou worden, alleen nog niet via welk project", zegt Paige tegen Omroep Brabant. "Ik heb honderden dingen gedaan en elk daarvan is als een zaadje dat geplant wordt. Je weet nooit welke uitgroeit tot een jungle."

"Het zijn jouw ervaringen en die van anderen die het zo bijzonder maken."

Volgens de zanger zit de kracht vooral in de emotie die mensen met Pokémon verbinden. "Het laat je denken aan alle vreugde, het plezier, de connecties, de gameplay: alles wat je dankzij Pokémon hebt meegemaakt, wordt door dat nummer weer opgeroepen." Sommige fans halen er steun uit. "Dat is de kracht van muziek. Het kan je laten dansen, zingen, herinneringen oproepen, helen en inspireren", vervolgt hij. "Het zijn jouw ervaringen en die van anderen die het zo bijzonder maken. En dat is alles wat je met muziek wilt bereiken: mensen op een krachtige manier raken." Hoewel hij het nummer al jaren zingt én hoort, is hij het nog niet beu. Hij vergelijkt het met in de spiegel kijken. "Je moet je zelf accepteren en van jezelf houden. Ik accepteer mijn stem en hou daarvan."

De wachtrij voor Jason Paige (foto: Floortje Steigenga).

"De tekst weerspiegelt echt iets waar iedereen zich in kan herkennen."