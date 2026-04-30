'Oneerlijk', kleine organisaties lopen subsidie mis en trekken aan de bel

De onvrede over de verdeling van bepaalde subsidies in Breda groeit. Het gaat dan over een subsidieregeling voor projecten die een gezond en actief leven in de stad stimuleren. NAC Maatschappelijk, dat een derde van de subsidiebegroting ziet wegvallen, en ook andere - kleinere - organisaties trekken aan de bel. Zij vinden dat de verdeling oneerlijk uitpakt en vrezen dat juist initiatieven met grote maatschappelijke impact verdwijnen.

NAC-directeur Remco Oversier ziet een structureel probleem als het gaat over het subsidieverdelingssysteem voor Gezond en Actief Leven in Breda, waarvoor jaarlijks een bedrag van ruim 2 miljoen euro euro beschikbaar is (zie kader): "Het is enorm bureaucratisch, want er moet enorm veel papierwerk worden aangeleverd", zegt hij. "Kleine organisaties moeten door allerlei hoepels springen en grote dossiers aanleveren. Dat werkt in het voordeel van partijen die daar hele teams voor in dienst hebben. Daardoor ontstaat een ongelijk speelveld." Hij benadrukt dat het probleem verder gaat dan alleen NAC: "Dit raakt niet alleen ons, maar alle kleinere initiatieven in de stad."

Dat blijkt, want Eric-Jan Pennock van stichting Samen Door herkent dat beeld, nadat zijn organisatie dit jaar naast een subsidie van 5000 euro greep. "Of het systeem oneerlijk is, durf ik niet te stellen", zegt hij. "Maar het is een uitdaging en het gaat er vaak om of een komma goed of verkeerd staat. De kleine stichtingen hebben hiervoor echt professionele hulp nodig."

De stichting BAS ziet door het mislopen van subsidie een bedrag van 90.000 euro verdwijnen. "Dit systeem vergelijkt appels met peren", zegt Harry van der Avoort namens de stichting. "De grote organisaties halen de tas leeg. Ik ben met de gemeente in gesprek en hoop dat het nog goed komt."

Toekenning subsidie Gezond en Actief Leven in Breda:

Van de totale subsidiepot van 2,33 miljoen euro per jaar gaat het grootste deel naar Stichting Breda Actief. Die organisatie ontvangt in totaal ruim 2 miljoen euro. Ook La Femme Vitaal ( 52.172 euro) en Stichting WIJ (76.284 euro) krijgen subsidie voor verschillende beweegprojecten. Voor NAC Maatschappelijk wordt alleen subsidie toegekend aan NAC Street League (101.600) en NAC Beweegt (60.936 euro). Voor NAC OldStars wordt geen subsidie (35.750 euro) toegekend en ook NAC Football Memories krijgt niets. Ook verschillende andere organisaties en projecten vallen buiten de boot, waaronder Werkplaats Brabant BV, More2Win en FitHit. In totaal werd voor bijna 2,68 miljoen euro aan subsidie aangevraagd, terwijl er 2,33 miljoen euro beschikbaar was. Daardoor bleef ruim 256.000 euro aan aanvragen buiten het subsidieplafond.

Door het wegvallen van subsidie dreigen bij NAC Maatschappelijk projecten als NAC OldStars (walking football) en NAC Football Memories (project voor dementerende mensen) te verdwijnen. "We maken ons grote zorgen", zegt manager Elvera de Kam. "De vraag is of we volgend seizoen deze projecten nog wel kunnen draaien. Als dat niet kan, is het gevolg dat mensen straks weer thuis komen te zitten, minder bewegen en hun sociale contacten verliezen." De subsidie is officieel per 1 januari 2026 gestopt, maar omdat NAC in voetbalseizoenen werkt, raakt het geld pas op 1 juli echt op. NAC Maatschappelijk had in totaal iets minder dan 250.000 euro aangevraagd, waarvan een derde niet is toegekend. "De impact op onze totale begroting van zo’n 550.000 euro is dus groot", stelt De Kam.

De NAC OldStars nu nog in actie.

Om het tij te keren heeft NAC Maatschappelijk bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de gemeente. "Naast een aangetekend bezwaar hebben we ook via een speciaal verzoek alle informatie rond de beslissing opgevraagd", legt De Kam uit. "Daarmee willen we ons bezwaar inhoudelijk verder onderbouwen. Ik hoop uiteindelijk dat het bijdraagt in positieve zin, zodat we een deel van de subsidie kunnen behouden en kunnen voorkomen dat deze projecten verdwijnen." Volgens De Kam zit het probleem ook in de verdeling zelf. Ze wijst erop dat een groot deel van de subsidie naar één partij gaat, namelijk Breda Actief. "Als 90 procent van een subsidiepot van ruim twee miljoen euro naar één organisatie gaat, moet je je afvragen of dat nog een eerlijke verdeling is. Zo blijven grote organisaties groeien en vallen kleinere partijen weg. Wij zien dat nu letterlijk gebeuren."

Ook zet De Kam vraagtekens bij de prioriteiten. "De focus ligt veel op jeugdactiviteiten, terwijl vergrijzing en dementie juist grote maatschappelijke vraagstukken zijn. Daar sluiten onze projecten perfect op aan, maar daar wordt nu niet voor gekozen." NAC-directeur Oversier vat de zorgen samen: "Wij kunnen als club niet alle gaten blijven dichten. Dan kom je op een punt waarop je keuzes moet maken die je eigenlijk niet wilt maken." Hij doelt op het stoppen van bepaalde activiteiten. "Ik ben teleurgesteld en verdrietig", besluit De Kam. "Vooral voor de mensen die hiervan afhankelijk zijn."