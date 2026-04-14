Protest tegen asielzoekers in Den Bosch: demonstranten wilden snelweg op

Bij een demonstratie tegen een opvang van minderjarige asielzoekers in Den Bosch dinsdagavond hebben demonstranten geprobeerd de A59 op te komen. De mobiele eenheid was aanwezig om ze tegen te houden.

De demonstratie begon volgens de politie rond zeven uur. De demonstranten protesteren tegen het asielzoekerscentrum die op een industrieterrein aan de Beverspijken, op de grens van Den Bosch en Engelen, zou moeten komen.

De politie liet rond half negen weten dat het onrustig was bij de demonstratie. "De ME staat op linie om de openbare orde te herstellen en te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan."

De politie zei op te treden als dat nodig is. "Wij gebruiken alleen geweld als wij meerdere malen hebben gewaarschuwd en hebben gevorderd om weg te gaan. We roepen iedereen op om hier vrijwillig aan mee te werken."

Rust is wedergekeerd

De rust was rond half tien weer wedergekeerd. Het is de demonstranten volgens een woordvoerder van de politie niet gelukt om op de snelweg te komen. Waarom de demonstranten de snelweg op wilden gaan, weet de politiewoordvoerder niet. Mogelijk om een statement te maken, laat hij doorschemeren. Er is niemand aangehouden.