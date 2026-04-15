Automobilist zwaargewond bij ongeluk in Sprang-Capelle

Een automobilist is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Veerweg in Sprang-Capelle. De man reed in een S-bocht rechtdoor en belandde in een sloot. Een voorbijganger vond de man en schakelde de hulpdiensten in.

De brandweer moest een deur uit de auto knippen om bij het slachtoffer te kunnen komen. De man was aanspreekbaar toen hij uit de auto werd gehaald. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Van de weg afgeraakt

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder lijkt de bocht verkeerd te hebben genomen, waarna hij tegen een lantaarnpaal heeft geraakt en rechtop in de sloot is beland.

De auto is bij het ongeluk zwaar beschadigd geraakt en later door een takelbedrijf weggesleept. De gemeente zal ervoor zorgen dat de lantaarnpaal wordt gemaakt.

Na het ongeluk was de Veerweg in de richting van de pont tijdelijk afgesloten. Rond zeven uur kon die weer worden vrijgegeven.