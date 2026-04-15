Baby bijna verdronken tijdens badje, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Een baby van een paar maanden oud is woensdagochtend bijna verdronken toen deze in bad werd gedaan in Kaatsheuvel. Hulpdiensten rukten groots uit, met een traumahelikopter en twee ambulances. Het kind kon op het laatste moment uit het water gered worden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Rond twintig voor negen ging het mis toen een stel hun baby in bad wilde doen. Om nog onbekende reden verdronk het kind bijna tijdens het baden, maar het werd op het nippertje uit het water gered.

Het zou gaan om een baby van slechts een paar maanden oud, de ouders van het kind konden zelf de hulpdiensten inschakelen.

Onder begeleiding

Toen hulpdiensten arriveerden in de Julianastraat in het dorp, wisten ze het kindje te stabiliseren. Vervolgens zette de ambulance, onder begeleiding van een politiemotor, koers richting het Radboudumc in Nijmegen. De vader van het kindje ging mee in de ambulance.

Ook de moeder werd met een politieauto naar het ziekenhuis gebracht. De arts die met de traumahelikopter werd ingevlogen, ging ook mee in de ambulance om het kind te ondersteunen tijdens de rit. Het kindje was bij kennis toen het met de ambulance werd vervoerd.