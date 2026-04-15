Man (59) uit Sleeuwijk verdacht van betrokkenheid bij moord drie jaar terug

Een 59-jarige man uit Sleeuwijk is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 37-jarige Rishi Rampadarath in 2023. Wat zijn precieze rol was, wordt nog onderzocht.

Rampadarath werd op 20 april 2023 in de ochtend neergeschoten op een parkeerplaats bij zijn ouderlijk huis in Houten. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Exacte rol wordt onderzocht Mede dankzij de informatie die daaruit voortkwam, kreeg het onderzoeksteam de man uit Sleeuwijk in het vizier. Wat zijn precieze rol was bij de dood van Rampadarath wordt nu verder onderzocht.

Het onderzoek gaat nog verder en meer aanhoudingen in de zaak worden volgens de politie niet uitgesloten. Er staat een beloning van 30.000 euro klaar voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Familie voelt mix van blijdschap en verdriet

De familie van Rampadarath zegt in een verklaring van Namens de Familie met een mix van blijdschap en verdriet kennis te hebben genomen van de aanhouding. Rishi's moeder Shama deed namens de familie meermaals in de media een oproep aan mensen die meer wisten om dat te delen met de politie. Ook hoopte ze dat met het uitloven van tipgeld de zaak kon worden opgelost.

"Ik heb elke dag gebeden voor de politie dat de dader wordt gepakt", laat moeder Shama nu weten. "Bij het horen van dit nieuws stond ik te trillen op mijn benen." Verder zegt ze: "Uiteindelijk willen we gewoon de waarheid weten. Wat die ook is. We willen weten wie onze lieve Rishi heeft vermoord en waarom."