Snelfietsroute van Hilvarenbeek naar Tilburg krijgt fietsbrug over A58

De snelfietsroute tussen Hilvarenbeek, Goirle en Tilburg krijgt een nieuwe verbinding met een fietsbrug over de snelweg A58. De 19 miljoen euro die daarvoor nodig is komt van het Rijk, de provincie en de drie gemeenten.

De drie verantwoordelijke wethouders en gedeputeerde Stijn Smeulders ondertekenden dinsdag een bestuursakkoord om de nieuwe route mogelijk te maken. Naar verwachting wordt de brug in 2030 of 2031 aangelegd.

Hoe de nieuwe brug eruit gaat zien is nog niet bekend, het ontwerp moet nog gemaakt worden. Maar de brug sluit aan op de fietstunnel onder de Ringbaan-Zuid in Tilburg. De hele route wordt hierdoor ongelijkvloers met veilige kruisingen over de grote wegen.

Volgens de provinciebestuurder zie je zo'n grote investering niet vaak bij snelfietsroutes. "De A58 vormt nu nog een behoorlijk obstakel als je vanuit Hilvarenbeek of Goirle naar Tilburg wilt fietsen", zegt Smeulders. "Dat obstakel nemen we weg. Scholieren, forenzen en alle andere fietsers in de regio zijn daardoor veel sneller op de plek van bestemming. Op die manier wordt de fiets voor nog meer Brabanders een aantrekkelijker manier van reizen.”

In Tilburg loopt de route straks vanaf Station Tilburg via Noordhoekring, Lange Schijfstraat, Sint Annaplein, Trouwlaan via de fietstunnel onder de Ringbaan-Zuid, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan naar de nieuwe brug over de A58. In Goirle vervolgt de route via de Bakertand en het Dr. Willem Dreespad naar het centrum van Goirle. En vervolgens verder naar Hilvarenbeek over de Beeksedijk.