Ex-motorclubbaas Klaas Otto wil beerput opentrekken: dit ging eraan vooraf

Vandaag om 19:00
Klaas Otto (foto: ANP)
Klaas Otto (foto: ANP)

Al meer dan tien jaar loopt hij rechtbanken in en uit. Van het leiden van een verboden motorclub tot het witwassen van crimineel geld, Klaas Otto (58) zou er volgens justitie zijn handen aan vuil hebben gemaakt. En voorlopig lijkt zijn abonnement op de rechtbank nog niet ten einde.

De laatste ontwikkeling in de soap rondom Otto? Het opstappen van zijn advocaten. Bij de laatste zitting eind maart - dit keer over witwassen - lieten zij weten dat Otto een weg is ingeslagen die zij niet steunen.

De Bergenaar zou eerder hebben gezegd een boekje open te willen doen en 'de hele beerput open te willen trekken'. Doodsverachting, noemde zijn advocaat die strategie.

Maar wat Otto dan van plan is? Waarom het Openbaar Ministerie het al jaren op hem gemunt heeft? En waar hij vandaag komt? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.