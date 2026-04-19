Van toevallige aankoop tot modezaak: dit oude gemeentehuis staat te koop

Na ruim dertig jaar stopt een bekende zaak voor exclusieve mode in Esch. Het pand, het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat, staat voor 599.000 euro te koop. Eigenaresse Mag Hoes runt er al jaren een luxe modeboetiek, maar vindt het tijd om te stoppen: “Iedereen die hier binnenkwam zei altijd: wat een prachtig pand, hier zou ik wel willen wonen.”

Lisa Hoogmoet

De aankoop van het pand begon ooit min of meer per toeval. Hoes en haar man woonden destijds in Oostenrijk en reden regelmatig naar Nederland om hun kind te bezoeken: “We reden binnendoor door Esch om de snelweg te vermijden. En toen stond hier ineens het oude gemeentehuis te koop.” Luxe modezaak

Na een paar jaar leegstand begon Hoes er een luxe modeboetiek: “Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, maar het pakte heel goed uit. De winkel groeide uit tot een bekend adres voor exclusieve damesmode. Klanten kwamen uit heel Nederland en zelfs uit België.” Bezoekers keken daarbij niet alleen naar de kleding, maar ook naar het gebouw zelf. “De ‘oehs’ en ‘aahs’ waren talrijk. Mensen zeiden: wat een hoogte en wat een mooi pand. Die leistenen vloer ligt er al sinds 1857.”

Burgemeesterswoning

Het pand werd in dat jaar, 1857, gebouwd als burgemeesterswoning en werd later het gemeentehuis van Esch. Veel historische elementen zijn nog altijd zichtbaar. “Alle chique elementen van toen zijn er nog. De ornamenten, de hoge deuren en de oude vloeren. De kelder is authentiek en de buitenkant is beschermd, want het is een gemeentelijk monument.”

Het gebouw heeft een woonoppervlakte van 177 vierkante meter, telt zeven kamers en staat op een perceel van 126 vierkante meter. Het pand kan gebruikt worden als woonhuis, werkplek, praktijkruimte of een combinatie hiervan. Een bijkomend voordeel is het gratis parkeerterrein achter het pand. Jeu-de-boules

Het pand ligt midden in het centrum van Esch, een klein en gemoedelijk dorp dat sinds 2021 onder de gemeente Boxtel valt. Volgens Hoes maakt juist die dorpssfeer de plek bijzonder. “Het is een heel intiem dorp waar mensen elkaar kennen. Achter het pand ligt een jeu-de-boulesbaan, waar regelmatig wordt gespeeld. Tegelijk zit je zo op de A2 en ben je binnen een paar minuten in Boxtel of Vught.”

Tijd voor iets anders

Waarom ze na ruim dertig jaar toch stopt? Leeftijd speelt een rol, vertelt ze. “Ik doe dit nu 32 jaar en het is mooi geweest. Daarnaast veranderde de kledingbranche de afgelopen jaren sterk. Na corona is het moeilijker geworden voor kledingwinkels. Mensen geven hun geld anders uit.” Daarom wil ze het rustiger aan gaan doen. “Ik wil meer tijd voor mijn kinderen en kleinkinderen. Niet meer elke dag in de winkel staan. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik niets ga doen. Misschien af en toe een sale organiseren of iets online. Maar dan wel op een manier die mij beter past.”

Bijzonder Brabants Koophuis

