Zeldzame accordeon uit de jaren zestig ontdekt bij Het Goed in Schijndel

Bij kringloopwinkel Het Goed in Schijndel is een opvallend muziekinstrument binnengekomen: een accordeon van het merk Silvio Soprani uit de jaren zestig. Volgens Hans van den Born gaat het om een uitzonderlijk exemplaar. “De meeste accordeons die we krijgen zijn lek of versleten. Deze is nog helemaal in orde.”

De accordeon werd ingeleverd door een klant, vermoedelijk na het leegruimen van een woning. Volgens Hans gebeurt het vaker dat instrumenten bij de kringloop belanden, omdat ze maar door een kleine groep mensen worden bespeeld. “Een accordeon is toch wel een specifiek instrument. Mensen weten vaak niet goed wat ze ermee moeten en doen hem dan weg.” 120 bassen en extra knoppen

Wat deze accordeon bijzonder maakt, is onder meer het aantal bassen. Het instrument heeft 120 bassen, terwijl de meeste exemplaren die bij Het Goed binnenkomen er 80 hebben. De bassen zijn de kleine knoppen aan de zijkant van het instrument en bepalen de begeleidingsmogelijkheden tijdens het spelen.

Daarnaast beschikt deze accordeon over extra knoppen die Hans niet vaak tegenkomt. “Wat die precies doen, kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar het zijn extra mogelijkheden die je niet op standaardmodellen ziet.” Voor de liefhebber

Hoewel er lichte gebruikssporen zichtbaar zijn, is het instrument technisch nog in goede staat. “Hij kan zo weer bespeeld worden. Dat zie je niet vaak bij accordeons die hier worden ingeleverd.” Volgens Hans is dit dus geen decoratief object, maar echt een instrument voor liefhebbers. “Ik denk dat iemand hem koopt om er weer op te gaan spelen. Dat is meestal wel het geval met accordeons.”

Bieden vanaf een mooie prijs

Omdat het om een vrij specifiek instrument gaat, kiest Het Goed ervoor om de accordeon via Marktplaats aan te bieden. Daarmee wordt een groter en gerichter publiek bereikt. “In de winkel is het toch lastiger om de juiste koper te vinden.” Vergelijkbare, gereviseerde accordeons van dit type worden online aangeboden voor bedragen rond de 2500 euro. Toch houdt Het Goed de prijs bewust flexibel. “We zetten hem op bieden. Het hoeft voor ons niet per se dat bedrag op te brengen. Een goed bod is mooi, maar belangrijker is dat iemand er plezier aan heeft.”

Kringloopparel In de rubriek Kringloopparel delen we iedere vrijdag een bijzonder object uit een kringloopwinkel.