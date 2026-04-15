Broer van Dick en Alfred Schreuder nieuwe trainer van FC Den Bosch

Bart Schreuder (42) is met ingang van het seizoen 2026/2027 de nieuwe hoofdtrainer van FC Den Bosch. De broer van de bekende trainers Dick en Alfred tekent in Den Bosch voor één seizoen, met een optie voor een tweede jaar. "De richting die de club heeft ingezet spreekt me enorm aan en past goed bij hoe ik naar voetbal kijk."

Schreuder loopt momenteel stage bij NEC, waar hij samenwerkt met zijn broer Dick. Hij is bijna klaar met zijn opleiding tot coach betaald voetbal. In Den Bosch krijgt hij de kans om te debuteren als hoofdtrainer.

"De gesprekken met FC Den Bosch waren vanaf het begin energiek en inspirerend", zegt Schreuder. "Mijn ambitie is duidelijk: herkenbaar en aanvallend voetbal spelen met een ploeg die initiatief neemt en zowel aanvallend als verdedigend als een collectief opereert. Ik heb vooral heel veel zin om hier als hoofdtrainer aan de slag te gaan. We gaan voortbouwen op wat er al staat en blijven spelers én team ontwikkelen."

Technisch manager Jesper Gudde van FC Den Bosch is onder de indruk van de voetbalvisie, energie en persoonlijkheid van Schreuder. "Gedurende het traject groeide het vertrouwen in elkaar steeds verder. Hij heeft als trainer in het amateurvoetbal en als assistent-trainer in het betaald voetbal, zowel in binnen- als buitenland, laten zien waar hij voor staat. De uitgebreide analyse over zijn trainersstijl en capaciteiten, stemde ons zeer positief."