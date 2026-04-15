Rijkswaterstaat test 24 herbruikbare verkeersborden langs A58

Rijkswaterstaat is woensdag naast de A58 bij Oirschot een test begonnen met 24 herbruikbare verkeersborden. Ze zijn gemaakt van hennep, plantaardige olie en suikerafval. De borden zijn voor automobilisten op de snelweg niet te zien.

Rijkswaterstaat wil kijken of de zogeheten biobased verkeersborden een serieus alternatief kunnen zijn voor de aluminium borden die nu worden gebruikt. Jaarlijks worden er miljoenen verkeersborden gemaakt in Europa die bestaan uit aluminium en fossiele kunststoffen. Volgens Rijkswaterstaat kan dat slimmer en duurzamer.

Daarom staan er nu 24 duurzame verkeersborden op testlocatie InnovA58 naast de A58 bij Oirschot. Ze blijven daar een jaar staan in weer en wind om te zien hoe ze zich houden. Dat moet de wegbeheerder helpen om zich op grote schaal voor te bereiden op de toekomst van biobased verkeersborden.