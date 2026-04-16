Na 24 jaar weten de ouders van Corné nog niet waarom hij werd doodgeschoten
Het is 24 jaar geleden dat Nell en Jos Baelemans uit Breda hun enige zoon verloren. Corné Baelemans werd op 32-jarige leeftijd doodgeschoten op de Haagweg in Breda. Nog altijd vragen Nell en Jos zich af waarom en vooral wie dit heeft gedaan. "Het spookt iedere dag nog door ons hoofd."
Op donderdag 5 december 2002 reed Corné in zijn Renault Twingo naar het tankstation aan de Haagweg. Hij parkeerde daar en stapte bij een vrouw in een andere auto. Toen kwam er een man in hun richting die meerdere keren van dichtbij schoot.
Corné werd in zijn hoofd en borst geraakt. Hij overleed ter plekke op de bijrijdersstoel. De schutter sloeg daarna op de vlucht. De vrouw die naast Corné zat, raakte niet gewond. De politie heeft destijds vijftien man op de zaak gezet, maar heeft de dader nooit gevonden.
Nu, 24 jaar later, is het voor de ouders van Corné nog steeds een raadsel wie hun zoon op klaarlichte dag heeft gedood. "We zouden het graag willen weten", vertelt moeder Nell. "We wachten al zo lang. Het is nu wel eens tijd dat het klaar is."
Corné liet naast zijn ouders en vrienden ook een dochtertje achter. Zij was zeven jaar oud toen haar vader werd doodgeschoten.
De nieuwsuitzending van 2002 en de aflevering van Bureau Brabant uit 2003 over de moord op Corné:
Veel bloemen op de begrafenis
Nell en Jos herdenken hun zoon als een lieve en vriendelijke jongen. Bij zijn begrafenis was het zo druk dat er twee lijkwagens nodig waren: één voor hem en één voor alle bloemen die mensen hadden meegebracht.
Voorheen kwamen Nell en Jos regelmatig op de Haagweg in de wijk, maar sinds de dood van Corné komen ze daar niet meer. "We zijn nooit meer in die straat geweest. We kunnen dat niet aanzien."
Lichaam opgegraven
Tien jaar na zijn dood is Corné opgegraven. Niet omdat er verder onderzoek werd gedaan, maar omdat hij gecremeerd zou worden. Nell en Jos woonden een tijd in Spanje en zo konden ze hun zoon toch bij zich hebben.
Of de zaak na al die jaren nog wordt opgelost, weten Nell en Jos niet, maar ze hopen van wel. "Wie iets heeft gezien of iets weet, moet anoniem bellen naar de politie", zeggen ze.
Sinds kort staat de zaak van Corné ook op de website van de politie als cold case. Een cold case is een onopgelost ernstig misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van ten minste twaalf jaar. De politie laat weten dat er 'helaas geen ontwikkelingen' in de zaak zijn, maar dat het de wens van het onderzoeksteam en de familie was om de zaak online te zetten.
Reconstructie in Bureau Brabant
In het opsporingsprogramma Bureau Brabant is in 2003 een reconstructie gemaakt van de moord op Corné Baelemans. Ook is vlak na de moord een compositietekening gemaakt van de dader op basis van getuigenissen.