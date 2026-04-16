Na 24 jaar weten de ouders van Corné nog niet waarom hij werd doodgeschoten

Het is 24 jaar geleden dat Nell en Jos Baelemans uit Breda hun enige zoon verloren. Corné Baelemans werd op 32-jarige leeftijd doodgeschoten op de Haagweg in Breda. Nog altijd vragen Nell en Jos zich af waarom en vooral wie dit heeft gedaan. "Het spookt iedere dag nog door ons hoofd."

Op donderdag 5 december 2002 reed Corné in zijn Renault Twingo naar het tankstation aan de Haagweg. Hij parkeerde daar en stapte bij een vrouw in een andere auto. Toen kwam er een man in hun richting die meerdere keren van dichtbij schoot.

Corné werd in zijn hoofd en borst geraakt. Hij overleed ter plekke op de bijrijdersstoel. De schutter sloeg daarna op de vlucht. De vrouw die naast Corné zat, raakte niet gewond. De politie heeft destijds vijftien man op de zaak gezet, maar heeft de dader nooit gevonden.

Nu, 24 jaar later, is het voor de ouders van Corné nog steeds een raadsel wie hun zoon op klaarlichte dag heeft gedood. "We zouden het graag willen weten", vertelt moeder Nell. "We wachten al zo lang. Het is nu wel eens tijd dat het klaar is."

Corné liet naast zijn ouders en vrienden ook een dochtertje achter. Zij was zeven jaar oud toen haar vader werd doodgeschoten.