Volgende week stijgen F-35's op vanuit Eindhoven: 'Minimale geluidshinder'

Naast vakantievluchten stijgen volgende week ook hypermoderne straaljagers op vanaf de startbaan op de luchthaven van Eindhoven. De straaljagers landen normaal gesproken in Volkel of Leeuwarden, maar om de wendbaarheid te trainen, brengen de straalvliegtuigen nu een bezoek aan de vliegbasis in Eindhoven.

In de week van 20 tot en met 24 april zullen de gevechtsvliegtuigen de vliegbasis in Eindhoven aandoen. De vliegbasis fungeert als reservestandplaats voor de F-35's die gestationeerd zijn in Volkel en Leeuwarden.

Geluidshinder

De luchtmacht vliegt vanaf de vliegbasis om de wendbaarheid te oefenen, zo melden zij in een statement. Ook wordt de 'paraatheid onder uiteenlopende omstandigheden' getest.

Volgens de luchtmacht zullen de oefeningen voor minimale geluidshinder zorgen. "Deze vliegbewegingen vallen binnen de vergunde geluidruimte."

De straaljagers zullen gedurende de week twee keer per dag de lucht in gaan, één keer in de ochtend en één keer in de middag.

Vliegbasis Eindhoven

Eindhoven Airport en Vliegbasis Eindhoven delen dezelfde start- en landingsbaan: overdag vliegen er vakantiegangers naartoe, terwijl de militaire kant van het terrein wordt beheerd door Defensie en dient als thuisbasis voor transportvliegtuigen van de luchtmacht.