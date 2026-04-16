Historisch kanon in ere hersteld: 'Geschiedenis is hier nog overal'

Eén van de weinige overblijfselen van het militaire verleden van het vestingstadje Woudrichem is dankzij inwoners in ere hersteld. Het gaat om een kanon uit 1818, dat overigens nooit is gebruikt. Weer en wind hebben het aangetast, maar nu is het gerestaureerd.

“We hoeven geen kanon meer te gebruiken tegen de vijand, maar het is een hele mooie herinnering aan het verleden van Woudrichem, waarin wij een actieve vestingstad waren”, zegt vestinggouverneur Anneke van Walree. Met vestingmuren, te danken aan Willem van Oranje, lag Woudrichem strategisch langs de Maas, Waal en Merwede. Inwoners van het vestingstadje hechten veel waarde aan deze geschiedenis en willen dit bewaren voor een nieuwe generatie. Daarom klopten zij bij Van Walree aan met de vraag of het kanon gerestaureerd kon worden: “De geschiedenis is hier nog overal. Dat levende verleden is heel belangrijk.” Kanon nooit gebruikt Voor de opknapbeurt van het kanon werd er een aannemersbedrijf, gespecialiseerd in historisch erfgoed, ingeschakeld. De restauratie duurde een half jaar. Zo werd de loop van het kanon bijvoorbeeld met lasers gereinigd en ook het houten rolpaard werd aangepakt. Donderdagmiddag is het gerestaureerde kanon teruggeplaatst bij het voormalige wapenarsenaal uit 1851, waar tegenwoordig het Visserij- en Cultuurhistorisch Museum in zit. Deze bomvrije munitiebunker werd vroeger gebruikt voor de opslag van militair materieel, zoals kanonnen.

Overigens is het gerestaureerde kanon nooit gebruikt door Woudrichem. Het gaat namelijk om een scheepskanon, dat ooit is geschonken door de Fortfabriek om Woudrichem weer aan te kleden als vestingstad.



Geschiedenis doorvertellen en beleven

Stadsgids Peter Baks en een aantal andere bewoners van de vesting zijn in hun nopjes dat er naast dit kanon, nog eens acht kanonnen in Woudrichem de aandacht hebben van de gemeente Altena, waar het stadje onder valt. "Door ze blijvend te onderhouden, blijven we de geschiedenis van deze plek doorvertellen en beleven. Zo wordt het ook voor toekomstige generaties een herkenbaar onderdeel van de vesting", legt wethouder Anneloes van Hunnik uit.

Die missie lijkt donderdagmiddag al geslaagd. Kinderen van de Eben Haezerschool uit Woudrichem klimmen na de onthulling bovenop het kanon. "Schitterend", zegt stadsgids Baks tevreden. "Ik hoop dat als die kleintjes hier weer met hun kleintjes komen, en dat het kanon er dan nog staat."