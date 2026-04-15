Extreem weer? Zo moet bij Den Bosch 36 miljoen kuub water worden opgevangen

Bij extreme weersituaties kan er in de regio Den Bosch zomaar 36 miljoen kuub water moeten worden opgevangen. Komt er nú zo'n noodsituatie, dan overstromen sommige gebieden. Om dergelijke wateroverlast te voorkomen, gaan waterschappen, provincie en gemeenten maatregelen nemen. Denk aan het plaatsen van een nieuw gemaal en het aanwijzen van nieuwe gebieden waar water bij hevige overlast opgevangen kan worden. Voor de komende tien jaar is hiervoor 350 miljoen euro uitgetrokken.

Grote overstromingen bij Den Bosch zijn er na de extreme wateroverlast van 1995 niet meer gekomen. Maar in deze regio kan het net zo snel misgaan als in 2021 in Limburg, waar miljoenen liters water in de straten van Valkenburg enorme schade aanrichtten. Dat de regio Den Bosch juist bij hevige regenval een kwetsbaar gebied is, komt omdat daar de rivieren Aa en Dommel samenkomen en uitmonden in de Maas. Vanuit het zuiden stroomt veel water die kant op en als het waterpeil in de Maas al hoog staat, kan het water van de Aa en Dommel moeilijk weg. Daardoor kunnen deze overstromen, mogelijk tot aan Boxtel. Door klimaatverandering komt overlast door hevige regenval steeds vaker voor. Om hier in de toekomst tegen gewapend zijn, worden de komende jaren verschillende maatregelen genomen in de regio Den Bosch. Want in het geval van een noodsituatie kan er zomaar 36 miljoen kuub water moeten worden opgevangen. Een hoeveelheid vergelijkbaar met bijna 15.000 olympische zwembaden vol water.

Nieuw gemaal in Henriettewaard

Eén van de belangrijkste maatregelen die genomen gaat worden, is de plaatsing van een nieuw gemaal bij de Henriettewaard bij Den Bosch. Bij hoogwater gaan de huidige spuisluizen bij Crèvecoeur, in de uiterwaarden boven Den Bosch, nu dicht. Dan kan het water van de Aa en Dommel niet meer naar de Maas. Met het nieuwe gemaal, met extra pompen, kan dat wel. "Een voor Nederlandse begrippen groot gemaal", vertelt Peter van Dijk, bestuurder bij waterschap Aa en Maas. "We versterken het watersysteem door eerder uitgevoerde maatregelen te verbeteren, en nieuwe technische oplossingen toe te voegen. Zo verkleinen we de risico’s snel en bereiden we ons voor op wat nodig is in de toekomst." Bokhovense Polder nieuw waterbergingsgebied

Een andere maatregel is het aanpassen van de waterbergingsgebieden, gebieden waar water kan worden opgevangen, bij het Engelermeer en het Bossche Broek. Met nieuwe ‘inlaten’ en dijkverbeteringen kan hier meer en sneller water worden opgevangen. Ook zal de Bokhovense Polder ingericht worden als nieuw waterbergingsgebied. De maatregelen zijn de uitkomst van een samenwerking tussen waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de gemeenten Den Bosch, Vught, Heusden, Sint-Michielsgestel en Boxtel, de provincie en Rijkswaterstaat. De waterschappen trekken beide voor de komende tien jaar 175 miljoen euro uit voor de plannen. Hoe de aanpassingen in de jaren daarna - tot 2050 - betaald gaan worden, moet nog worden bekeken.