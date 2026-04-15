Navigatie overslaan

Natuurbrand geblust in Valkenswaard

Vandaag om 16:00 • Aangepast vandaag om 16:16
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Aan de Kornoeljelaan in Valkenswaard woedde woensdagmiddag een natuurbrand. De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een wagen met bluswater ter plaatse.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens de brandweer stond er rietgras in brand 'over een lengte van 150 meter'. De brandweer schaalde op naar middenbrand. Rond vier uur is de brandweer enkel nog aan het nablussen.

Natuurbranden namen toe vorig jaar
Door droogte waren er in 2025 veel meer natuurbranden dan in de twee jaren ervoor, zo werd woensdag bekendgemaakt door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De brandweer moest vorig jaar ingrijpen bij 846 natuurbranden, tegenover 177 in 2024 en 314 in 2023. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.