Natuurbrand in Valkenswaard, politie gaat uit van brandstichting

Aan de Kornoeljelaan in Valkenswaard woedde woensdagmiddag een natuurbrand. De politie gaat uit van brandstichting.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen en een wagen met bluswater naar de Kornoeljelaan. Het gebied grenst aan de Dommel.

Volgens de brandweer stond er rietgras in brand 'over een lengte van 150 meter'. De brandweer schaalde op naar middelbrand. Rond vier uur is de brandweer enkel nog aan het nablussen.

Natuurbranden namen toe vorig jaar

Door droogte waren er in 2025 veel meer natuurbranden dan in de twee jaren ervoor, zo werd woensdag bekendgemaakt door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De brandweer moest vorig jaar ingrijpen bij 846 natuurbranden, tegenover 177 in 2024 en 314 in 2023.