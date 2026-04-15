Navigatie overslaan

Fietser aangereden op snelfietspad, vrouw lichtgewond

Vandaag om 16:36 • Aangepast vandaag om 17:23
De fietster raakte lichtgewond door de botsing. (Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.)
Een vrouw op een fiets is woensdagmiddag aangereden op de kruising van de Heideweg en de Bergstraat in Loon op Zand. Door de klap viel ze en raakte ze lichtgewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze hield enkel lichte verwondingen aan haar benen over aan het ongeluk.

Snelfietspad 
De automobilist bleef ongedeerd, maar zijn auto hield wel schade over aan de aanrijding. De vrouw werd na het ongeval door familie opgehaald. Op de kruising met het snelfietspad gebeuren vaker ongevallen waarbij fietsers worden aangereden.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
