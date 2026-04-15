Fietser aangereden op snelfietspad, vrouw lichtgewond

Een vrouw op een fiets is woensdagmiddag aangereden op de kruising van de Heideweg en de Bergstraat in Loon op Zand. Door de klap viel ze en raakte ze lichtgewond.

Het slachtoffer werd door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ze hield enkel lichte verwondingen aan haar benen over aan het ongeluk.

Snelfietspad

De automobilist bleef ongedeerd, maar zijn auto hield wel schade over aan de aanrijding. De vrouw werd na het ongeval door familie opgehaald. Op de kruising met het snelfietspad gebeuren vaker ongevallen waarbij fietsers worden aangereden.