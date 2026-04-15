Motorblok vliegt uit auto bij botsing met busje in Oss, bestuurder gewond

Een auto en een busje zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst bij een afrit van de A59 in Oss. De bestuurder van de auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist kwam van de afrit Oss, reed daar een verkeersbord uit de grond en botste dicht bij een kruispunt met het busje. Mogelijk speelde de laagstaande zon een rol bij de aanrijding.

Het motorblok klapte door de botsing uit de auto. Spullen van de bus lagen verspreid in de berm. Beide voertuigen zijn getakeld door een bergingsbedrijf.