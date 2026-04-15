Verouderd viaduct in A58 bij Sint-Annabosch krijgt extra ondersteuning

Het viaduct bij knooppunt Sint-Annabosch waar automobilisten op de A58 overheen rijden, zal extra ondersteund gaan worden dankzij een tijdelijke constructie. Een definitieve oplossing moet grote problemen met het verouderde viaduct voorkomen. Dit zegt Rijkswaterstaat nadat bij een controle bleek dat het viaduct 'kwetsbaar' was.

Het viaduct met de naam Royaaldreef is in de jaren 80 gebouwd. Sinds die periode is het verkeer dat gebruikmaakt van de snelweg en het viaduct toegenomen en ook zwaarder geworden.

Dit geldt voor meer viaducten, waardoor Rijkswaterstaat vaker de staat van de viaducten onderzoekt. Bij controle van het viaduct Royaaldreef werd ontdekt dat de wapening van het viaduct problemen kan veroorzaken.

Inhaalverbod

Rijkswaterstaat gaat verschillende maatregelen nemen, maar benadrukt dat het viaduct veilig is om te gebruiken. Per direct geldt er voor vrachtwagens een inhaalverbod en is de vluchtstrook op het viaduct afgesloten.

Binnen enkele weken zal er onder het viaduct een extra constructie worden aangebracht voor ondersteuning. Uiteindelijk moet er een definitieve oplossing komen waarmee de draagkracht van het viaduct voor jaren versterkt wordt.