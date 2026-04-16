Teteringen worstelt met komst van nieuwe woonwagenstandplaatsen

Bijna driehonderd bewoners kwamen woensdag af op de informatieavond over de nieuwe woonwagenlocatie in Teteringen. De zaal zat vol met zorgen over verkeer, veiligheid en de uitstraling van de wijk. Maar tussen alle vragen door werd ook iets anders zichtbaar: ook de komst van woonwagenbewoners zelf ligt voor veel mensen gevoelig.

De gemeente Breda wil in het gebied Bouverijen, vlak bij de Groenstraat en Burgemeester Verdaasdonkstraat, tien woonwagenstandplaatsen realiseren. Volgens wethouder Eddie Forster is dat nodig omdat Breda meer plekken moet maken voor woonwagenbewoners. "We hebben van de gemeenteraad een duidelijke opdracht gekregen en dit is de eerste nieuwe locatie." En die leidt meteen tot een hoop onrust en weerstand. Veel bewoners zeggen dat zij vooral moeite hebben met het veranderen van de wijk. Zij kochten volgens eigen zeggen een woning in de wijk Bouverijen omdat daar een bepaalde uitstraling en bouwstijl bij hoorde. "Het gaat niet zozeer om de woonwagens", zegt een bewoner. "Maar er is ooit iets beloofd en nu wordt dat gewijzigd. Het is het zoveelste bommetje dat de gemeente bij ons neergooit."

Ook verkeersveiligheid werd een paar keer genoemd. Rond de locatie liggen twee basisscholen en bewoners vinden dat het nu al erg druk is op de wegen in de buurt. Daarbij komt dat er in de wijk ook nog appartementen en andere woningen bijkomen.

"Ze zeggen dat ze een inschatting hebben gemaakt", vertelt een wijkbewoner. "Maar aan een inschatting heb ik niks als het gaat om de veiligheid van mijn kinderen. Er zijn veel vragen gesteld, maar er zijn geen antwoorden gekomen." Ook de geurcirkel van de nabijgelegen boerderij blijft een punt van discussie. Omwonenden, maar ook de woonwagenbewoners, vragen zich af of het perceel wel geschikt is om op te wonen. Volgens de gemeente is eerder onderzoek gedaan en blijkt daaruit dat er veilig gewoond kan worden op deze plek. In de komende procedure wordt opnieuw gekeken naar geur, milieu en veiligheid. "Ik ben benieuwd naar het nieuwe onderzoek", zegt Leonie Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda. "Het oude heb ik opgevraagd, maar het is nog niet boven tafel."

Het perceel waar het nieuwe woonwagenkamp moet komen in Teteringen.

Hoewel veel Teteringenaren zeggen dat hun zorgen vooral over verkeer, bouwstijl en uitstraling gaan, kwam tijdens de avond ook tussen de regels door naar voren dat de komst van woonwagenbewoners zelf gevoelig ligt. Volgens woonwagenbewoonster Fien van Wanrooij zeggen de wijkbewoners misschien niet letterlijk dat ze geen woonwagenbewoners willen, maar dat wel laten merken. "Ze praten over dat er met de komst van woonwagens een bommetje gegooid is", vertelt ze. "Dan weten wij wel hoe laat het is."

"Iedereen draait hier om de hete brei heen", vult Leonie Hülters aan. "Eigenlijk willen ze in Teteringen helemaal geen woonwagenbewoners hebben. Toen wij hier net aankwamen, liepen er al kinderen op straat te roepen dat ze geen woonwagens willen. Dat hebben die kinderen niet verzonnen, dat doen de ouders. Maar wij zijn misschien wel de liefste buren die ze ooit zullen krijgen." Het is puur een gevoel, want het werd door de aanwezigen geen enkele keer uitgesproken. Een vrouw uit de zaal reageerde dat woonwagenbewoners wat haar betreft welkom zijn, zolang de woningen maar passen bij de stijl van de wijk. "Het maakt ons helemaal niet uit wie er komt wonen", zei ze. "Maar als bewoners moeten wij zelf overal aan voldoen, en anderen dus niet. Daar zijn we bang voor."

Wethouder Eddie Förster nam de tijd om de vragen uit de zaal te beantwoorden.