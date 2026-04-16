Navigatie overslaan
VIDEO

Twee automobilisten botsen op elkaar in Breda

Vandaag om 05:47 • Aangepast vandaag om 09:20

Twee automobilisten zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Ettensebaan in Breda. Door de harde klap kwam een van de auto's op de busbaan terecht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond elf uur woensdagavond. De auto's botsten op elkaar op de Ettensebaan bij het kruispunt met de Princenhagelaan. Brandweer, politie en ambulance rukten uit voor het ongeval. 

 

 

Ongeval op kruising in Breda (foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink).
Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, het is onduidelijk of er ook mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Het kruispunt ging tijdens het opruimen gedeeltelijk dicht voor verkeer. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
