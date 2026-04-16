Twee automobilisten botsen op elkaar in Breda

Twee automobilisten zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Ettensebaan in Breda. Door de harde klap kwam een van de auto's op de busbaan terecht.

Het ongeluk gebeurde rond elf uur woensdagavond. De auto's botsten op elkaar op de Ettensebaan bij het kruispunt met de Princenhagelaan. Brandweer, politie en ambulance rukten uit voor het ongeval.

Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, het is onduidelijk of er ook mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd en zijn door een berger afgevoerd. Het kruispunt ging tijdens het opruimen gedeeltelijk dicht voor verkeer. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het ongeval.