Speciaal Tilburgs team zocht mee naar slachtoffers bij ravage in Limburg

Een specialistisch zoekteam uit Tilburg heeft woensdag geassisteerd bij het zoeken naar mogelijke bewoners van een huis dat diezelfde ochtend explodeerde in Roermond. Door de explosie werd het huis vrijwel compleet verwoest. Het dak lag zelfs aan de overkant van de straat.

De brandweer stelt al vroeg op de dag dat alles zou wijzen op een gasexplosie. Het zou gaan om een leegstaande woning waar niemand ingeschreven stond. De hulpdiensten gaan er woensdagochtend dan ook niet vanuit dat er gewonden waren gevallen, maar uit voorzorg wordt er toch een grote zoekactie opgezet.

De woning aan de Broekhin Noord werd in de nacht van dinsdag op woensdag volledig verwoest door een grote explosie. Door de enorme klap werden brokstukken en grote delen van het huis een eind de straat op geslingerd. "Een deel van de woning ligt letterlijk aan de overkant van de straat", vertelt een verslaggever van regionale omroep L1.

Zoekhonden

Om te assisteren wordt een specialistisch hulpverleningsteam ingevlogen om tussen het puin te zoeken naar mogelijke slachtoffers. Het zou volgens L1 gaan om een tiental hulpverleners in oranje pakken.

Twee zoekhonden van het team slaan die ochtend op dezelfde plek aan. Dat is opvallend, zegt een woordvoerder van de brandweer. "Het gaat om twee verschillende soorten zoekhonden. De ene zoekt naar levende personen, de andere naar overleden personen. Het is dus bijzonder dat ze allebei op dezelfde plek aanslaan."

Zoeken in de ravage

Het Tilburgse team gaat direct aan de slag. Er wordt druk overlegd, containers worden geplaatst en de overgebleven instabiele delen van het huis worden met stutten ondersteund. Op beelden is te zien hoe de hulpverleners over het puin lopen en zoeken naar mogelijke slachtoffers die vastzitten in de ravage.

Ook camera’s worden ingezet tijdens de zoektocht. Tegelijkertijd gaat het onderzoek naar de explosie die de woning in de Limburgse stad van de kaart veegde onverminderd door.

Woensdagmiddag wordt de zoekactie uiteindelijk gestaakt. Het Tilburgse team treft geen slachtoffers aan onder het puin.