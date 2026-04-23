Dijkhoff tipt Jetten richting carnaval: 'Plaksnor werkt, als het droog is'

Moet carnaval een officiële feestdag worden? En moet de politiek meer rekening houden met deze traditie in het zuiden, bijvoorbeeld door de vakanties erop aan te passen? Het is een discussie die regelmatig terugkomt en waar ook oud VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff in zijn politieke carrière regelmatig mee te maken kreeg. "Ik zei, ik vind het echt belachelijk dat ik hier moet zijn. Maar ik was er dan maar wel."

Klaas Dijkhoff uit Breda zat ruim tien jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. Ministens één keer per jaar zaten zijn Brabantse roots hem in de weg, meestal rond februari. "Sommige mensen hadden dan wel begrip, anderen niet. En mij boeide het niet zo", vertelt hij met een lach in de Omroep Brabant podcast 'Van Ons'. De dinsdag is vaak een verplichte dag in de Tweede Kamer vanwege de stemmingen, dus óók tijdens carnaval. "Eén keer ben ik 's middags alleen maar komen stemmen. Een andere keer moest ik die dag ook echt naar de fractievergadering." Al was zijn input toen minimaal. "Ik zei, ik vind het echt belachelijk dat ik hier moet zijn. Maar ik was er dan maar wel."

Dat de Tweede Kamer carnaval in die tijd nog niet op de agenda had staan, zorgde ervoor dat Dijkhoff creatief moest zijn, bijvoorbeeld bij het plannen van een buitenlandtrip. "Ik zei dat ik een meerdaags netwerkevenement had. Maar dat was dan carnaval." Gelukkig was er achteraf dan wel begrip, zelfs van premier Rutte. "Dat is gewoon iemand die heel goed snapt wanneer je iets moet laten. Die kon begrip hebben zonder het te begrijpen."

Of het voor de Brabantse premier Rob Jetten ook zo makkelijk wordt om carnaval te blijven vieren, vraagt Dijkhoff zich af: "Dan moet hij echt wel een heel bruut pak aan om onherkenbaar te zijn." Want ook Dijkhoff ging regelmatig goed vermomd het café in: "Een plaksnor werkt tot het gaat regenen, weet ik uit ervaring."