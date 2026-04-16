Uniqlo komt naar Eindhoven net als andere populaire merken: 'Past helemaal'

De van oorsprong Japanse kledingwinkel Uniqlo gaat een vestiging openen in het winkelcentrum Piazza in Eindhoven. Dat bevestigen bronnen aan het Eindhovens Dagblad. Een slimme zet, vindt retaildeskundige Cor Molenaar. De modegigant die inzet op kwalitatieve kleding voor een schappelijke prijs springt volgens hem in op een gat in de markt. "Deze winkel past helemaal bij Eindhoven", vindt hij.

Internationaal karakter "Het is een logische keuze dat Uniqlo voor Eindhoven kiest. Dit soort winkels hebben veel internationale medewerkers. Dat komt deels door het personeelstekort, maar met veel internationale inwoners vanuit ASML is het ook een extra klantenservice om deze mensen in hun eigen taal te helpen."

"Eindhoven doet niet onder voor die grote steden. Het is de grootste stad van het zuiden en een ontzettende groeistad met veel internationale mensen", zegt Molenaar. Juist dat internationale karakter is een belangrijk vereiste om grote ketens te trekken.

Na vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen en maar liefst 2500 winkels wereldwijd opent het Japanse kledingmerk binnenkort een winkel in het oude Zara-pand in Eindhoven, volgens de krant .

Daarnaast is het volgens de retaildeskundige een winkel die inspringt op een gat in de markt. "Een Primark in het centrum van Eindhoven biedt kleren die je na drie keer wassen weg kunt gooien, maar wel voor een lage prijs. De Zara en H&M zijn van een iets ander prijsniveau, maar zijn constant aan het vernieuwen met wat er in de winkel hangt."

Bij het Japanse kledingmerk is dat volgens hem anders. Uniqlo richt zich minder op modetrends, maar gaat voor kwalitatieve basics voor een schappelijke prijs: "In die tussenlaag wordt geworsteld. Ik denk dat deze winkel goed bij Eindhoven past."

Het pand waar Uniqlo moet komen, wordt op dit moment volledig verbouwd. Mogelijk opent de winkel dit jaar ook al haar deuren.

Koekemannetje

Waar steeds meer winkelstraten in Brabant leeg komen staan, is het opvallend dat die in Eindhoven zich alleen maar uitbreiden. Zo vestigt niet alleen de Japanse modegigant zich in de Lichtstad. Banketbakkerij Het Koekemannetje opent binnenkort ook een winkel in de Rechtestraat.

Met mierzoete koekjes en kleurrijke koektrommels is de winkel, met vestigingen in Amsterdam en op Schiphol, een doorslaand succes op TikTok en Instagram en binnenkort misschien ook in Eindhoven.

"Ook de komst van deze keten onderstreept dat Eindhoven een aantrekkelijke stad is. Het is een relatief jonge stad die bezig is met een vernieuwing. Steeds meer oudere winkels trekken weg en dit soort nieuwe merken vestigen zich", zegt Molenaar.