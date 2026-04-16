Tientallen bewapende inspecteurs betrokken bij inval vleesverwerker

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdagochtend een grote inval gedaan bij Esro Food Group in Nuenen. Een aantal bewapende inspecteurs controleerden vrachtwagens op het terrein van de vleesverwerker.

Tientallen inspecteurs vielen rond half tien in de ochtend binnen bij de vleeswarenproducent aan De Huufkes in het dorp. Vrachtwagens die op het terrein staan worden van binnen en buiten gecontroleerd, ook het bedrijfspand wordt doorzocht. Een 112-correspondent spreekt van een zeer grote inval.

Volgens een woordvoerder van de NVWA ter plaatse zal het onderzoek de hele dag duren. Er zou onderzoek gedaan worden naar voedselveiligheid.

Waarom hebben FIOD-inspecteurs wapens?

De FIOD is de enige dienst van de zogenoemde bijzondere opsporingsdiensten (zoals de NVWA, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Nederlandse Arbeidsinspectie) die beschikt over een bewapend team. De inspecteurs in dit team zijn bevoegd om een pand binnen te vallen en verdachten te arresteren. Volgens een woordvoerder van de FIOD komt het daardoor vaak voor dat de instantie bijstand verleent bij acties van een van de andere opsporingsdiensten, zoals in dit geval de samenwerking met de NVWA. Het zou daarom niet gaan om een actie of onderzoek vanuit de FIOD zelf.

Arrestantenbusjes

Op het terrein zijn drie busjes van de Dienst Justitiële Inrichting aanwezig om aangehouden personen af te voeren. Een woordvoerder bevestigt dat er een aantal aanhoudingen zijn verricht. Ook de eigenaar van het bedrijf is meegenomen. De NVWA wil echter niet zeggen of de eigenaar ook is aangehouden.



Inspecteurs lopen met dozen vol materiaal het pand uit. Ook worden er een aantal elektrische auto's opgeladen, zo ziet een verslaggever. Drie auto's, een BMW, Audi en Tesla zijn in beslag genomen. Runderkoppen

Vleesproducent Esro opende in 1979 de deuren in Nuenen. Inmiddels heeft het bedrijf meerdere vestigingen in Europa. Volgens de eigen website zou het bedrijf 90 procent van alle runderkoppen in de Benelux verwerken.