Vanwege miljoenenschuld gaf Hans Klok 7 dagen per week shows in Efteling

De financiële situatie van illusionist Hans Klok was jaren geleden zo slecht dat hij noodgedwongen in de Efteling moest werken om een miljoenenschuld af te lossen. "Zeven maanden lang, zeven dagen per week deed ik vier shows per dag en in het hoogseizoen vijf. Dat is veel, hoor", vertelt hij in een interview met de Libelle.

De nu 57-jarige Klok hield aan een reeks shows in Duitsland in 2000 een schuld van twee miljoen euro over. "Het was dankzij de bank dat ik destijds niet failliet ging, en ik heb die schuld weggewerkt door shows in de Efteling te geven ."

Zijn periode bij de Efteling was zwaar. Zo kwam het regelmatig voor dat hij de avond voor een show in de kroeg was geweest. "Als ik de volgende ochtend een sigaret had opgestoken, was die ontploft door alle sambuca die nog in mijn lijf zat, haha", zei hij eerder in Veronica Superguide.

Vlak voordat Klok met de Wonderlijke Efteling Show in 2002 begon, overleed zijn vader aan een hersenbloeding. "Dat verdriet was niet te doen. Mensen met pijn zijn vaak egoïstisch, dat gold ook voor mij: ik was echt niet de leukste persoon in die tijd.”

Coronapandemie

Hoewel het hem lukte zijn schulden af te lossen, kwam hij in 2020 opnieuw in financiële problemen. Zijn shows in Las Vegas konden door de coronapandemie niet doorgaan. "Ik dacht dat het voor een weekje zou zijn, maar het werd veel langer. Dat was een enorme domper."

Toen hij terugkeerde naar Nederland, had hij nauwelijks nog geld over. "Ja, honderd euro, de rest was op omdat ik geen inkomsten had." Optreden in coronatijd deed hij nog wel af en toe: in 2021 gaf hij als verrassing voor het ambulancepersoneel, medewerkers en patiënten op de dialyse-afdeling een kleine show in het Bernhoven ziekenhuis in Uden.