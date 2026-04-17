Rein (79) maakt enorme muurschildering: 'Trots dat ik dit nog kan'

Op zijn 79e denkt Rein van Uden nog lang niet aan rustig achter de geraniums zitten. Integendeel: in het centrum van Schijndel werkt hij al wekenlang aan een enorme muurschildering van achttien meter lang en zes meter hoog. “Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik dit nog zou doen.”

In een smal steegje tussen de Pompstraat en het Sint Jorisplein verrijst sinds begin april zijn nieuwste project. Achter een wit doek en op hoge steigers werkt Rein dagelijks aan een kunstwerk waarin het verleden, heden en de toekomst van Schijndel samenkomen. Weer of geen weer: vijf dagen per week is hij er te vinden. Grote vlakken brengt hij aan met spuitbussen, terwijl hij voor het detailwerk trouw blijft aan zijn kwast. “Het is een combinatie van graffiti en schilderen”, legt hij uit.

Rein is druk aan het schilderen (foto: Tom Berkers).

Het initiatief komt van City Management Schijndel en Schijndel UIT de Kunst. Projectleider Geert Maas wilde meteen groots uitpakken. “We zijn een meerjarig project begonnen waarbij elk jaar een kunstenaar een steegje verrijkt. Rein is een geweldige schilder, maar dit formaat (18 bij 6 meter) is natuurlijk een uitdaging. Zeker op die leeftijd.” Toch twijfelde Rein geen moment. “Ik was meteen overtuigd dat ik dit wilde doen.” Het werk vraagt fysiek veel van hem. “Het is hier de hele dag klimmen en klauteren. Ik ga zeker twintig keer per dag die steigers op en neer. Alles bij elkaar zo’n vijftig keer. Maar daardoor blijf ik fit.”

"Ik kan het geen hobby meer noemen, maar passie."

Die fysieke inspanning neemt hij voor lief. De passie voor schilderen zit diep. Al op jonge leeftijd begon hij als huisschilder. “Mijn eerste klus was het plafond van de kerk in Schijndel, ook op steigers.” Later begon hij voor zichzelf en na zijn pensionering richtte hij zich volledig op kunst. “Het is geen hobby meer, maar pure passie. Ik móét eigenlijk elke dag schilderen.” Zijn dagen zijn lang: van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Daarna is het klaar, bepaalt zijn vrouw Annemieke. “Hij komt doodmoe thuis,” vertelt ze lachend. “De rest van de avond slaapt hij. Maar ik vind het geweldig dat hij dit nog doet.” De onthulling van de muurschildering staat gepland op zaterdag 9 mei. Rein heeft er vertrouwen in dat het werk op tijd af is. “Je moet geluk hebben in het leven dat je dit nog kunt. En dat besef ik maar al te goed.”

Veel mensen hebben niet in de gaten dat Rein aan het schilderen is achter de steiger (foto: Tom Berkers)

Rein is bijna klaar met zijn 'meesterwerk' in zijn eigen Schijndel (foto: Tom Berkers)