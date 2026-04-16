Twijfel over leeftijd slachtoffer cruciaal in ontuchtzaak oud-verpleger

Een verpleger van een instelling in Boxtel werd in 2015 veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige jongen in die instelling. Deze donderdag, elf jaar later, stond hij weer voor de rechter en weer was de aanklacht ‘ontucht met een minderjarige’. De officier kwam uiteindelijk tot een opvallende eis, omdat er twijfel is over de leeftijd van het slachtoffer destijds.

De grote vraag in de rechtbank in Den Bosch was of deze nu 55-jarige man uit Boxtel hardleers is en opnieuw in de fout is gegaan. Destijds kostte de ontuchtzaak hem, behalve de celstraf, ook zijn huwelijk, waarin hij drie kinderen kreeg.

De man werd voor zijn veroordeling in 2015 al ontslagen door de directie van de instelling De La Salle in Boxtel waar jongeren met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen worden behandeld. Hij mocht van de rechter ook vijf jaar niet werken met jongeren als pedagogisch medewerker, omdat hij moedwillig misbruik maakte van een kwetsbaar slachtoffer.

Opnieuw aangehouden

Maar ondanks een behandeling voor zijn pedofiele neigingen werd de man in 2024 opnieuw aangehouden. Een andere jongen van dezelfde instelling had hem herkend toen de man hem een vriendschapsverzoek deed op TikTok. De jongen schrok ervan en vertelde aan zijn begeleider dat deze man hem jaren geleden tot seks had gedwongen.

Vervolgens ging het snel: de moeder van de jongen werd ingelicht en ook de politie. De oud-verpleger werd drie dagen in de cel gezet en was opnieuw verdachte in een ontuchtzaak. Hij had tussen 2017 en 2019 met de jongen afgesproken via de datingapp Grindr. Hij zou de jongen hebben opgepikt bij de Jumbo in Boxtel en mee naar huis hebben genomen en boven op zijn slaapkamer seks met hem hebben gehad.

Het afspraakje is weliswaar lang geleden, maar de man wist het nog precies. En een ding wist hij zeker: er was niets gebeurd en ze hadden thuis maar tien minuten gekletst. Maar de rechter vond het dan wel vreemd dat dat gesprekje op de slaapkamer was in plaats van gewoon in de huiskamer. Maar dat lag volgens de man aan de drukte vanwege alle huisdieren beneden.