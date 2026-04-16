Twijfel over leeftijd slachtoffer cruciaal in ontuchtzaak oud-verpleger
Een verpleger van een instelling in Boxtel werd in 2015 veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige jongen in die instelling. Deze donderdag, elf jaar later, stond hij weer voor de rechter en weer was de aanklacht ‘ontucht met een minderjarige’. De officier kwam uiteindelijk tot een opvallende eis, omdat er twijfel is over de leeftijd van het slachtoffer destijds.
De grote vraag in de rechtbank in Den Bosch was of deze nu 55-jarige man uit Boxtel hardleers is en opnieuw in de fout is gegaan. Destijds kostte de ontuchtzaak hem, behalve de celstraf, ook zijn huwelijk, waarin hij drie kinderen kreeg.
De man werd voor zijn veroordeling in 2015 al ontslagen door de directie van de instelling De La Salle in Boxtel waar jongeren met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen worden behandeld. Hij mocht van de rechter ook vijf jaar niet werken met jongeren als pedagogisch medewerker, omdat hij moedwillig misbruik maakte van een kwetsbaar slachtoffer.
Opnieuw aangehouden
Maar ondanks een behandeling voor zijn pedofiele neigingen werd de man in 2024 opnieuw aangehouden. Een andere jongen van dezelfde instelling had hem herkend toen de man hem een vriendschapsverzoek deed op TikTok. De jongen schrok ervan en vertelde aan zijn begeleider dat deze man hem jaren geleden tot seks had gedwongen.
Vervolgens ging het snel: de moeder van de jongen werd ingelicht en ook de politie. De oud-verpleger werd drie dagen in de cel gezet en was opnieuw verdachte in een ontuchtzaak. Hij had tussen 2017 en 2019 met de jongen afgesproken via de datingapp Grindr. Hij zou de jongen hebben opgepikt bij de Jumbo in Boxtel en mee naar huis hebben genomen en boven op zijn slaapkamer seks met hem hebben gehad.
Het afspraakje is weliswaar lang geleden, maar de man wist het nog precies. En een ding wist hij zeker: er was niets gebeurd en ze hadden thuis maar tien minuten gekletst. Maar de rechter vond het dan wel vreemd dat dat gesprekje op de slaapkamer was in plaats van gewoon in de huiskamer. Maar dat lag volgens de man aan de drukte vanwege alle huisdieren beneden.
Moeder emotioneel
En zo was het het woord van de verdachte tegenover het woord van het vermeende slachtoffer in de rechtszaal. De moeder van de jongen was emotioneel toen ze de man toesprak. Haar zoon was destijds nog maar vijftien, zei ze, en had het niveau van een vijfjarige. “Jij hebt hem verkracht”, verweet ze de man. “Ik ben trots dat hij dat na al die tijd toch verteld heeft. Hij heeft het jaren opgekropt en leefde moederziel alleen met zijn verhaal.”
De moeder noemde de man een roofdier, maar hij wilde daar niets van weten. Hij ontkende bij hoog en laag en dat kwam misschien ook wel omdat hij ook wist dat bewijs na al die jaren lastig is.
15 of 16 jaar: een cruciaal verschil
En dat bleek wel toen de officier van justitie aan haar eis toekwam. Ze twijfelde niet dat de man de jongen dwong tot seks en ze had daar genoeg bewijs voor, zo gaf ze aan. Maar ze had wel een probleem: na al die jaren is het niet duidelijk of de jongen destijds 15 of 16 was.
En dat maakt een wereld van verschil, want seks met een 15-jarige is strafbaar en seks met een 16-jarige was dat destijds niet. En omdat er twijfel is, kon de officier niet anders dan vrijspraak eisen, tot haar grote spijt.
De advocaat van de man kon daar wel mee instemmen en de man blijft bij zijn verhaal dat er niks is gebeurd. Hij werkt aan zijn pedofiele gevoelens en door een ingreep heeft hij geen seksuele drang meer. Hij hoopt dat de nieuwe relatie, die hij sinds kort heeft, ook helpt om een gewoon leven te blijven leiden.
De rechtbank doet op 30 april uitspraak of de man inderdaad wordt vrijgesproken van ontucht.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.