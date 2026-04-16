Drugslab aangetroffen bij B&B in Oirschot

Vandaag om 12:30 • Aangepast vandaag om 13:34

De politie heeft donderdagochtend een drugslab aangetroffen in een bed and breakfast aan de Mousten in Oirschot. Het lab zou van een van de gasten van de B&B zijn.

Redactie

Rond half negen ontving de politie een melding met vermoedens over een drugslab. Eenmaal ter plaatse werden deze vermoedens bevestigd: agenten troffen spullen aan die bevestigden dat het inderdaad om een drugslab ging. 

Betrokken bij het lab
Volgens de politie zou de locatie gebruikt worden om synthetische drugs te produceren. Een team van specialisten is ter plaatse om onderzoek te doen in het pand. Ook wordt gekeken welke drugs specifiek werden geproduceerd.

De eigenaren van de B&B zouden niet expliciet betrokken zijn bij het lab. De politie doet verder onderzoek naar het drugslab, er is nog niemand aangehouden.

  • Het drugslab werd gevonden in een van de kamers van de B&B. (Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink.)
