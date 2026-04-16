Onrust in de wereld kost Sligro zo'n 750.000 euro per maand

De 'geopolitieke' onrust in de wereld zorgt er ook bij Sligro voor dat de kosten flink oplopen. Het gaat per maand om zo'n half miljoen tot 1 miljoen euro. Sligro verwacht dat die kostenstijgingen maar deels in de markt kunnen worden doorberekend.

De Sligro Food Group heeft in het eerste kwartaal van 2026 een omzet geboekt van 578 miljoen euro. Dat is vier miljoen euro meer dan in het eerste kwartaal van 2025.

Sligro doet vanwege de huidige onzekere situatie in bijvoorbeeld het Midden-Oosten ook geen concrete voorspelling voor het eerste half jaar, schrijft DTV Nieuws. Die cijfers van de Sligro Food Group worden op 23 juli officieel bekendgemaakt.