Politie ontmantelt drugslab in Loon op Zand, twee verdachten wijzen de weg

De politie heeft woensdagavond een drugslab ontdekt in een loods aan De Hoogt in Loon op Zand. Het lab was op dat moment nog in aanbouw, en twee verdachten zijn aangehouden.

Agenten volgden het voertuig van een van de verdachten en kwamen zo uit bij de loods op het industrieterrein. Bij de controle werden er spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor een drugslab in de auto van de man.

Toen agenten kort na negen uur de loods binnen gingen, troffen ze ook daar benodigdheden voor een drugslab aan. Een speciaal team voor de ontmanteling van dergelijke labs werd ter plaatse gestuurd en heeft de spullen vernietigd.

Een 28-jarige man uit Oisterwijk en een 18-jarige man uit Alphen aan den Rijn zijn aangehouden. Beide verdachten bevonden zich in de auto. De politie onderzoekt nog of de twee betrokken zijn bij het lab.

Ook op donderdag doet de politie verder onderzoek naar het lab. Het terrein van de loods is nog altijd afgezet met linten.