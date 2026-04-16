Drugslab met ruim 380 kilo MDMA, vijf jaar celstraf voor man uit Budel

De 29-jarige T.B. uit Budel moet vijf jaar de gevangenis in voor het runnen van een drugslab aan het Rondven in Maarheeze. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag beslist. In het lab werd ruim 380 kilo MDMA gevonden, ter waarde van zo’n acht miljoen euro.

De loods bleek van de 29-jarige man te zijn. Hij moest twee weken geleden voor de rechter verschijnen, waar een gevangenisstraf van vijf jaar tegen hem werd geëist . De officier van justitie noemde het lab "een tikkende tijdbom".

In de zomer van 2024 kreeg het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een anonieme tip over een zoete, chemische geur in een pand in de buurt van de milieustraat. Op 16 augustus nam de politie een kijkje. Ze vonden een professioneel ingericht drugslab van twee verdiepingen, vol ketels en jerrycans met chemische stoffen.

Kosten voor ontmantelen lab

Een specialistisch bedrijf moest na de vondst het lab voorzichtig ontmantelen. De kosten daarvan bedroegen ruim 30.000 euro. Het OM eiste naast de celstraf ook dat de verdachte dit bedrag zou terugbetalen aan de Staat.

De advocaat van de man vroeg om vrijspraak omdat er te weinig bewijs zou zijn. Bovendien vindt de verdediging dat er niet genoeg aanleiding was om de loods te doorzoeken. De enige reden voor de inval was "een vage waarschuwing".

Meerdere personen

De rechtbank oordeelt dat de politie wel genoeg redenen had om het pand te doorzoeken. Ook is er genoeg bewijs dat de man betrokken was bij het drugslab en hij krijgt daarom vijf jaar cel.

Hij hoeft alleen niet het hele bedrag van 30.000 euro te betalen voor het opruimen van het lab. De rechtbank oordeelt dat hij met anderen betrokken is geweest bij de productie van harddrugs. Zo is er op goederen in het drugslab DNA aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van twee andere personen. De rechtbank matigt daarom het bedrag, dat uitkomt op 10.261 euro.