Arjan heeft na jaren eindelijk de lekkerste asperges van Brabant

Arjan de Haas uit Nuenen kan zijn geluk niet op. Zijn asperges zijn verkozen tot de lekkerste van heel Brabant. Zijn geheim? "Ze elke dag aaien." Toch had hij het feestje bijna gemist.

"Arjan houdt niet zo van feestjes", zegt zijn vriendin Wendy Hollanders. Dus hoorde zíj afgelopen maandag tijdens het bekendmakingsdiner tot haar stomme verbazing dat hun asperges uitgeroepen waren tot de lekkerste van Brabant. "Arjan was nog aan het werk, maar is gelijk onder de douche gesprongen en gekomen. Gelukkig was de uitreiking in de Zwaan in Son en Breugel."

Tuinbouwbedrijf De Haas in Nuenen doet al jaren mee aan de jaarlijkse verkiezing van het Brabants Asperge Genootschap, maar wist de wedstrijd nog nooit te winnen. "Vorig jaar was de smaak van onze asperges volgens de jury het lekkerst, maar zagen ze er niet zo mooi uit", zegt de Haas. "Daar hebben we dit jaar van geleerd." Trots tilt hij de loeizware bokaal die bij de uitverkiezing hoort op en de laat hij ook de oorkonde zien.

Dat het uiterlijk van een asperge belangrijk is, bevestigt juryvoorzitter Albert Thielemans: "Het uiterlijk telt tweemaal mee in de beoordeling. Ze moeten mooi recht én wit zijn. "

Tien juryleden proefden, bekeken en beoordeelden de asperges van in totaal 25 telers. "Ik heb bij elke teler anderhalve kilo asperges opgehaald. Die hebben we een minuut gekookt in water met precies 12 gram zout per liter", legt de juryvoorzitter uit.