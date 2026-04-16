Arjan heeft na jaren eindelijk de lekkerste asperges van Brabant
Arjan de Haas uit Nuenen kan zijn geluk niet op. Zijn asperges zijn verkozen tot de lekkerste van heel Brabant. Zijn geheim? "Ze elke dag aaien." Toch had hij het feestje bijna gemist.
"Arjan houdt niet zo van feestjes", zegt zijn vriendin Wendy Hollanders. Dus hoorde zíj afgelopen maandag tijdens het bekendmakingsdiner tot haar stomme verbazing dat hun asperges uitgeroepen waren tot de lekkerste van Brabant. "Arjan was nog aan het werk, maar is gelijk onder de douche gesprongen en gekomen. Gelukkig was de uitreiking in de Zwaan in Son en Breugel."
Tuinbouwbedrijf De Haas in Nuenen doet al jaren mee aan de jaarlijkse verkiezing van het Brabants Asperge Genootschap, maar wist de wedstrijd nog nooit te winnen. "Vorig jaar was de smaak van onze asperges volgens de jury het lekkerst, maar zagen ze er niet zo mooi uit", zegt de Haas. "Daar hebben we dit jaar van geleerd." Trots tilt hij de loeizware bokaal die bij de uitverkiezing hoort op en de laat hij ook de oorkonde zien.
Dat het uiterlijk van een asperge belangrijk is, bevestigt juryvoorzitter Albert Thielemans: "Het uiterlijk telt tweemaal mee in de beoordeling. Ze moeten mooi recht én wit zijn. "
Tien juryleden proefden, bekeken en beoordeelden de asperges van in totaal 25 telers. "Ik heb bij elke teler anderhalve kilo asperges opgehaald. Die hebben we een minuut gekookt in water met precies 12 gram zout per liter", legt de juryvoorzitter uit.
"Winnaar van vorig jaar herkende zijn eigen asperges niet."
Geur, rijpheid en nasmaak zijn belangrijke criteria waar hij en de andere juryleden op letten, maar vooral smaakt telt. Smaak werd met een factor vier vermenigvuldigd. In de jury zaten koks, liefhebbers, maar ook de winnaar van vorig jaar. "Die herkende zijn eigen asperges niet eens", vertelt Thielemans, die tijdens het diner stomtoevallig naast Hollanders zat, maar moest zwijgen over de uitslag. Over de winnaar werd door de jury niet getwijfeld: "De Haas was de absolute favoriet."
De Haas denkt wel te weten waarom zijn asperges verkozen zijn tot de lekkerste van Brabant. "Ik denk dat het een klein stukje in het ras zit en een klein stukje in de structuur van de grond. En een klein stukje in het liefdevol behandelen van de asperge."
Hoe je een asperge met liefde behandelt? "Er elke dag naar toe rijden en ze aaien", zegt de boer met een glimlach van oor tot oor. Hij heeft verschillende aspergevelden waar hij dagelijks zijn 'witte goud' inspecteert.
"stink-urine neem ik maar gewoon voor lief."
Zelf eten De Haas en Hollanders hun asperges het liefst met een hollandaisesausje en met wat krieltjes, maar ze experimenteren ook graag met een aspergepizza of bijvoorbeeld aspergelasagne: "En we verkopen asperge-ham-broodjes in de winkel die ook ontzettend lekker zijn."
Dat asperges ook nog heel gezond zijn, weet Thielemans bovendien: "Je kunt er een kilo van eten, zonder een gram aan te komen." Een nadeel is dat bij sommige mensen de urine daags na het eten ervan nogal stinkt. "Als je in het weekend goed hebt gedronken en je eet dan maandag asperges, dan stoot je alle slechte dampen er weer uit. Dus die stink-urine neem ik maar gewoon voor lief", lacht De Haas
En dan het beste nieuws: hij gaat zijn asperges niet duurder verkopen nu ze de lekkerste van Brabant zijn, zo belooft hij