Teuntje (30) is laatbloeier in peloton: 'Wist niets van het wereldje'

Voor veel wielerprofs start de liefde voor wielrennen op jonge leeftijd. Voor Teuntje Beekhuis (30) niet, want de Geldropse begon pas op haar 22ste voor de lol bij een studentenwielervereniging. Al snel volgde een kans als prof, waar ze nog steeds volle bak van geniet. “Toen ik begon, wist ik helemaal niets van fietsen.”

Beekhuis deed in haar jeugd veel aan paardrijden. In haar studententijd kwam wielrennen op haar pad, al was het voor de Geldropse niet direct duidelijk dat ze talent had.

“Bij de vereniging in Eindhoven waren er vooral mannelijke leden en daar fietste ik mee. Dat ging best wel goed, maar ik kon me amper meten met andere vrouwen. Toen ik meedeed aan een paar wedstrijdjes, zag ik pas dat ik er aanleg voor had.”

In 2018, ze fietste toen nog niet lang, tekende ze een contract bij de Nederlandse wielerploeg Parkhotel Valkenburg. “De eerste jaren wist ik niets van het wereldje. Toen er een tijdrit op het programma stond, kwam ik gewoon aan in mijn shirtje. Van een tijdritpak had ik nog nooit gehoord.”

De jaren daarna reed ze voor professionele wielerteams, waaronder Jumbo-Visma en sinds 2024 voor het Noorse Uno-X Mobility. “Ik heb zeker in het begin heel veel energie in de sport gestoken. Ook ben ik offroad gaan fietsen om me technisch te verbeteren. Wat een voordeel is, is dat ik niet bang ben aangelegd. Natuurlijk maakte ik in het begin fouten en lag ik wat vaker op de grond dan een ander. Maar mede dankzij feedback van vrienden ben ik me blijven ontwikkelen.”