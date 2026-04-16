Fietsster overleden na botsing met auto in Made

Vandaag om 15:21 • Aangepast vandaag om 16:30

Een fietsster is donderdagmiddag omgekomen na een botsing met een auto op de Tuinbouwweg in Made.  Het ongeluk gebeurde rond tien over twee.

Redactie

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen op de melding af. De hulp mocht niet meer baten.

De weg is rond half vier nog steeds afgesloten voor onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Wie meer weet over de botsing, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.