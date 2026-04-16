Slingerende bestuurder van de snelweg gehaald, man zat op zijn telefoon

Een 26-jarige bestuurder van een auto heeft het donderdagmiddag wel erg bont gemaakt op de Brabantse snelwegen. Hij was vooral druk bezig met zijn telefoon. De man werd uiteindelijk toen hij slingerend over de A65 reed van de weg gehaald door de politie.

De hulpdiensten kregen donderdagmiddag melding van een auto die asociaal reed over de A50. Een agent in een politieauto zag vervolgens hoe de man bij knooppunt Hintham meerdere keren rechts inhaalde. Ook reed de wagen even later slingerend over de A65.

De bestuurder was volgens de politie druk bezig met zijn smartphone. Bij Vught werd hij door een agent aan de kant gezet. Hij kreeg meerdere bekeuringen. Omdat de man in Nederland woont, maar in een Poolse auto reed, is de Belastingdienst ingeschakeld. De politie heeft ook melding gemaakt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).