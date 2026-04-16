Huisartsenpraktijken waarschuwen: gegevens patiënten mogelijk op straat

Een aantal Brabantse huisartsenpraktijken heeft hun patiënten gewaarschuwd voor diefstal van persoonlijke gegevens uit computersystemen. Dit heeft te maken met de hack van vorige week bij softwarebedrijf ChipSoft. Onder andere Fonkelzorg met vestigingen in Den Bosch, Uden, Oss en Eindhoven en huisartsenpraktijk Heikant in Veldhoven waarschuwen voor verdachte telefoontjes, mailtjes, sms’jes en appjes.

Donderdagmiddag maakte ChipSoft bekend dat bij de hack van vorige week medische gegevens zijn gestolen van patiënten. "We doen er alles aan om de getroffen klanten in deze situatie zo goed mogelijk te ondersteunen", zegt topman Hans Mulder.

De huisartsenposten hebben het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De posten hebben hun zorgportaal uit voorzorg uitgeschakeld. De patiëntenzorg loopt wel gewoon door.

Ziekenhuizen

De hack bij het bedrijf werd dinsdag 6 april ontdekt. Aangesloten ziekenhuizen en huisartsenpraktijken die gebruikmaken van de systemen van de leverancier werden al snel op de hoogte gesteld.

De hack bij softwareleverancier ChipSoft heeft weinig grote gevolgen gehad voor de Brabantse ziekenhuizen die gebruikmaken van de systemen van het bedrijf. Het Bravis en het Bernhoven Ziekenhuis hebben vorige week hun patiëntenportaal enige tijd uit voorzorg offline gehaald,