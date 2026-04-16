Auto en vrachtwagen botsen op elkaar op kruising bij Oud Gastel

Een auto en een vrachtwagen zijn donderdagavond op elkaar gebotst op de kruising van de N268 met de Vaccaweg bij Oud Gastel.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer en een ambulance, kwamen op de melding af. De bestuurder van de auto is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De weg was afgesloten voor het verkeer. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.