Caravan uitgebrand op oprit van huis in Heesch, veel rook vrijgekomen

Een caravan is donderdagavond uitgebrand op een oprit van een huis aan de Strausslaan in Heesch. De rookpluim was volgens een 112-verslaggever van Omroep Brabant in de verre omtrek te zien.

De brandweer van Nistelrode was snel ter plaatse, maar kon de caravan niet redden van de vlammenzee. De caravan kon wel op tijd van de oprit geduwd worden om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het gebied rondom de caravan is afgezet met linten.