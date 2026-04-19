Filip wil zijn vondst persoonlijk afgeven bij Britse familie van soldaat

Al 35 jaar zoekt Filip uit Westerhoven met zijn metaaldetector, maar nog nooit vond hij zoiets bijzonders als begin april. Na eigen speurwerk blijkt het zilveren voorwerp van een gesneuvelde Britse soldaat te zijn. De vraag is om wie het precies gaat. Filip heeft nu één missie: het voorwerp 'thuis' brengen.

Na wat poetswerk werd het hem duidelijk: de naam 'Stan Drew' staat op het voorwerp. Ook is erin gegraveerd dat de boksvereniging uit Penarth, dat in Wales ligt, het zilverstuk heeft uitgereikt. "Ik had zoiets van 'wow'. Je komt ineens bij zo iets tastbaars uit. Een persoon gaat weer leven", zegt Filip.

Ging meteen naar huis Het was alleen een stuk zwaarder en toen hij beter keek, zag hij een zilvermerkje en een gegraveerde tekst. Het leek volgens hem op een stuk van een doosje, of de deksel ervan. Hij ging meteen naar huis om zijn vondst beter te bekijken.

De meeste keren vindt Filip met zijn metaaldetector rommel langs de weg. Af en toe een muntje, maar naar eigen zeggen niks spectaculairs. Dat was begin april ineens anders toen zijn apparaat aansloeg op een veld in de gemeente Bergeijk. "Het zag eruit als een stuk blik", zegt hij.

Toen is hij op onderzoek uitgegaan. Hij kwam uit op de site 'BoxRec' waar de boksprestaties stonden van Stan Drew als bokser in de jaren dertig. Filip kwam de naam 'Stanley Drew' op verschillende oorlogsmonumenten tegen en volgens hem kan het weleens om dezelfde persoon gaan. "Er zijn meerdere links met hem."

Zijn kameraden het verloren?

Stanley Drew was soldaat en zou tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld in het Franse Normandië in juli 1944. Hoe komt het zilverwerk dan in de gemeente Bergeijk terecht? "Misschien hebben zijn kameraden het meegenomen naar Nederland, waarna zij het weer hebben verloren", speculeert hij. "Het leger waarin hij heeft gevochten is door de gemeente Bergeijk, via de Corridor, naar Den Bosch getrokken."

Toch is er ook nog een ander scenario mogelijk. Daar kwam Filip achter toen hij contact zocht met de heemkundewerkgroep in Penarth. Hij deelde zijn verhaal in de hoop nabestaanden te vinden. De bijzondere vondst kwam zo ook bij het lokale nieuwsmedium Penarth Daily News terecht.

Maar dat nieuwsmedium schrijft dat het doosje van soldaat Stanley James Drew is. Die Stanley zou met een vliegtuig zijn neergestort in Hank. Dat is zo'n tachtig kilometer van de vindplaats in de gemeente Bergeijk vandaan.

Wat is waar?

Het opvallende: ze heten allebei Stanley, komen beiden uit Penarth én deden aan boksen. "Allebei bijzondere verhalen, maar wat is waar? Ik weet het nog niet", zegt Filip.

Zijn vondst moet terug naar Groot-Brittannië. Dat is volgens hem één ding wat zeker is. En dat gaat hij niet opsturen via de post. "Dit moet persoonlijk teruggebracht worden. Naar huis."

Welk 'huis' dat precies moet zijn, is nog even verder speuren. Filip is al aardig op weg, want naar aanleiding van een Facebookbericht van de Britse heemkundewerkgroep hebben familieleden zich gemeld. "Maar ik weet niet van welke Stanley", zegt hij. "Ik ga erachter komen. Dat weet ik zeker. Ik zit er bovenop."