Plan moord om tiny house en vleesfraude in Nuenen: dit mag je niet missen

Tot 24 jaar cel geëist voor moord om tiny house, man overleden Eva Hermans kruipt uit zijn schulp en directeuren vleesverwerker in Nuenen opgepakt. Deze vijf verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Een sinister plan voor dubbel geld eindigde in een moord op 68-jarige Peter van Dongen uit Breda. De Bredanaar liet een tiny house bouwen bij Wijnand de L. in Waspik, maar dat werd hem fataal. Volgens het Openbaar Ministerie bedachten Wijnand de L. en Bart B. een plan om Peter te vermoorden, zodat ze het tiny house konden erven en verkopen. Ze schakelden Kevin R. in als huurmoordenaar voor 10.000 euro. Peter werd op 19 mei 2022 neergeschoten op een bospad bij Helvoirt. Ironisch genoeg leverde het 'geniale plan' uiteindelijk niks op: de verwachte opbrengst van 35.000 euro kwam er nooit. Het OM eist 24 jaar cel tegen Wijnand en Bart, en 22 jaar tegen Kevin. De rechtbank doet op 25 juni uitspraak. Lees hier het hele verhaal.

Matthijs, de weduwnaar van longkankerpatiënte Eva Hermans-Kroot uit Tilburg, bouwt langzaam zijn leven weer op. Een jaar na het overlijden van Eva kruipt hij uit zijn schulp en date hij zelfs weer met een vrouw uit Brabant. Eva werd bekend door het programma Over mijn Lijk en inspireerde duizenden met haar Instagrampagina Longeneeslijk, waar ze openhartig deelde over haar ziekte. Matthijs schreef het boek 'Onvergetelijk: Een jaar later' over zijn rouwproces. Hij vertelt aan BNN-VARA dat hij de strakke routines die hij tijdens Eva's ziekte had eindelijk loslaat. "Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en voelt het ook fijn om mijn leven weer wat op te rekken", aldus Matthijs. Hier lees je zijn verhaal.

Een Tilburgse wijkagent zit vast voor het lekken van politie-informatie aan criminelen, met desastreuze gevolgen. Erwin van E. (62) zocht op verzoek namen, adressen en kentekens op in politiesystemen en maakte screenshots. Zijn vriendin Kaylee (24) speelde deze tips door naar criminele infomakelaars. De gevolgen waren heftig: een golf van geweld met zeventien aanslagen in Alphen aan den Rijn na een cocaïnediefstal, een bomaanslag in Goirle en een vijfdaagse ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Bij huiszoeking werden bij Erwin aantekeningen over aanslagen gevonden. Justitie houdt het duo medeverantwoordelijk voor alle ellende, ook al voerden ze niet zelf de misdrijven uit. De advocaten stellen dat er onvoldoende bewijs is. Lees hier het verhaal

In Teteringen verzette bijna driehonderd bewoners zich woensdag tegen de komst van tien nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente Breda wil het woonwagenkamp realiseren in het gebied Bouverijen, vlak bij de Groenstraat. Bewoners maken zich zorgen over verkeersveiligheid rond twee basisscholen en de veranderende uitstraling van de wijk. Veel Teteringenaren zeggen dat het niet om de woonwagenbewoners zelf gaat, maar tussen de regels door lijkt die komst wel degelijk gevoelig te liggen. "Eigenlijk willen ze in Teteringen helemaal geen woonwagenbewoners hebben", concludeert woonwagenbewoonster Leonie Hülters. Wethouder Eddie Förster verwacht niet dat de locatie nog verandert: "We zien het gewoon als dat we er tien huizen gaan bouwen." Check het hier.

