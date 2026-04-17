Man met steekwonden in Eindhoven, getuigen zien groep wegrennen

Op het Stratumseind in de binnenstad van Eindhoven is een man met meerdere steekwonden gevonden. Dat meldt de politie op X. De politie vond de man na een melding van een vechtpartij aan de Kanaaldijk-Zuid.

Getuigen laten weten dat ze een groep van acht tot tien mensen zagen wegrennen. Volgens de politie zou de verdachte deel uitmaken van die groep.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij is aanspreekbaar, volgens de politie.