Advertentie
Fatale botsing in Budel: motorrijder overlijdt na inhaalmanoeuvre
Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 10:18
Een 50-jarige motorrijder uit Beek en Donk is vrijdagochtend overleden na een botsing met een auto op de Randweg-Oost in Budel.
De man wilde vermoedelijk een paar auto's en een vrachtwagen inhalen. Daarbij botste hij frontaal op een auto. De man overleed ter plekke.
De auto waarmee het slachtoffer botste, is zwaar beschadigd. Ook twee andere auto’s liepen schade op. De inzittenden van de auto's raakten niet gewond.
De weg is afgesloten voor onderzoek.
Advertentie
Advertentie