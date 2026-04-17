Navigatie overslaan
VIDEO

Fatale botsing in Budel: motorrijder overlijdt na inhaalmanoeuvre

Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 10:18

Een 50-jarige motorrijder uit Beek en Donk is vrijdagochtend overleden na een botsing met een auto op de Randweg-Oost in Budel.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man wilde vermoedelijk een paar auto's en een vrachtwagen inhalen. Daarbij botste hij frontaal op een auto. De man overleed ter plekke.

De auto waarmee het slachtoffer botste, is zwaar beschadigd. Ook twee andere auto’s liepen schade op. De inzittenden van de auto's raakten niet gewond.

De weg is afgesloten voor onderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
